Валюты / RIVN
RIVN: Rivian Automotive Inc - Class A
14.32 USD 0.72 (5.29%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс RIVN за сегодня изменился на 5.29%. При этом минимальная цена на торгах достигала 13.73, а максимальная — 14.65.
Следите за динамикой Rivian Automotive Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости RIVN
- Акции Rivian растут после закладки фундамента производственного объекта в Грузии
- Rivian stock rises after breaking ground on Georgia manufacturing site
- Alibaba, General Electric lead market cap stock movers on Tuesday
- Rivian начинает строительство завода в Грузии, планирует запуск производства в 2028 году
- Rivian breaks ground on Georgia plant, aims for 2028 production
- Rivian Stock Jumps 5% After Breaking Ground On Flagship EV Factory In Georgia
- Является ли Европа предвестником китайских электромобилей в США?
- Is Europe a harbinger for the U.S. on China EVs?
- Consumer Tech News (September 8 – September 12): Rally Rolls On As iPhone 17 Underwhelms, Microsoft Bets On AI Chips, Oracle Reports Q1 Consumer Tech News (September 8 – September 12): Rally Rolls On As iPhone 17 Underwhelms, Microsoft Bets On AI Chips...
- Here's Why Rivian Automotive (RIVN) Fell More Than Broader Market
- Stellantis stops development on electric Ram 1500 pickup
- Why Rivian Stock Dropped Today
- Amazon tests GM electric delivery vans in bid to meet climate goals, Bloomberg News reports
- Tesla, Oracle lead Friday’s market cap stock movers
- Think Rivian Stock Is Expensive? These 4 Charts Might Change Your Mind.
- Amazon тестирует электрофургоны BrightDrop от GM наряду с флотом Rivian
- Amazon tests GM’s BrightDrop electric vans alongside Rivian fleet - Bloomberg
- Tesla and Oracle Among Market Cap Stock Movers on Friday
- Rivian отзывает более 24 000 электромобилей из-за дефекта программного обеспечения
- Rivian recalls over 24,000 electric vehicles due to software defect
- Rivian to recall over 24,000 US vehicles over highway assist software issue, NHTSA says
- Rivian Automotive, Inc. (RIVN) Morgan Stanley's 13th Annual Laguna Conference Transcript
- Rivian на конференции Morgan Stanley Laguna: стратегические изменения в фокусе
- Rivian at Morgan Stanley’s Laguna Conference: Strategic Shifts in Focus
Дневной диапазон
13.73 14.65
Годовой диапазон
9.50 17.14
- Предыдущее закрытие
- 13.60
- Open
- 13.77
- Bid
- 14.32
- Ask
- 14.62
- Low
- 13.73
- High
- 14.65
- Объем
- 56.803 K
- Дневное изменение
- 5.29%
- Месячное изменение
- 7.59%
- 6-месячное изменение
- 14.84%
- Годовое изменение
- 27.63%
