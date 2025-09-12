КотировкиРазделы
Валюты / RIVN
RIVN: Rivian Automotive Inc - Class A

14.32 USD 0.72 (5.29%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс RIVN за сегодня изменился на 5.29%. При этом минимальная цена на торгах достигала 13.73, а максимальная — 14.65.

Следите за динамикой Rivian Automotive Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
13.73 14.65
Годовой диапазон
9.50 17.14
Предыдущее закрытие
13.60
Open
13.77
Bid
14.32
Ask
14.62
Low
13.73
High
14.65
Объем
56.803 K
Дневное изменение
5.29%
Месячное изменение
7.59%
6-месячное изменение
14.84%
Годовое изменение
27.63%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.