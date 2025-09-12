통화 / RIVN
RIVN: Rivian Automotive Inc - Class A
14.38 USD 0.30 (2.04%)
부문: 경기순환소비재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
RIVN 환율이 오늘 -2.04%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 14.02이고 고가는 14.77이었습니다.
Rivian Automotive Inc - Class A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
14.02 14.77
년간 변동
9.50 17.14
- 이전 종가
- 14.68
- 시가
- 14.73
- Bid
- 14.38
- Ask
- 14.68
- 저가
- 14.02
- 고가
- 14.77
- 볼륨
- 53.431 K
- 일일 변동
- -2.04%
- 월 변동
- 8.04%
- 6개월 변동
- 15.32%
- 년간 변동율
- 28.16%
