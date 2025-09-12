Divisas / RIVN
RIVN: Rivian Automotive Inc - Class A
14.11 USD 0.21 (1.47%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de RIVN de hoy ha cambiado un -1.47%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 13.96, mientras que el máximo ha alcanzado 14.63.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Rivian Automotive Inc - Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
13.96 14.63
Rango anual
9.50 17.14
- Cierres anteriores
- 14.32
- Open
- 14.40
- Bid
- 14.11
- Ask
- 14.41
- Low
- 13.96
- High
- 14.63
- Volumen
- 41.322 K
- Cambio diario
- -1.47%
- Cambio mensual
- 6.01%
- Cambio a 6 meses
- 13.15%
- Cambio anual
- 25.76%
