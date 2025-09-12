货币 / RIVN
RIVN: Rivian Automotive Inc - Class A
14.49 USD 0.17 (1.19%)
版块: 消费类周期性 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日RIVN汇率已更改1.19%。当日，交易品种以低点14.21和高点14.63进行交易。
关注Rivian Automotive Inc - Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
RIVN新闻
- Where Will Rivian Be in 2028, and Is It a Buy Now?
- Rivian股价在乔治亚州制造基地奠基后上涨
- Rivian stock rises after breaking ground on Georgia manufacturing site
- Alibaba, General Electric lead market cap stock movers on Tuesday
- Rivian在乔治亚州工厂破土动工，目标2028年投产
- Rivian breaks ground on Georgia plant, aims for 2028 production
- Rivian Stock Jumps 5% After Breaking Ground On Flagship EV Factory In Georgia
- 中国电动车在欧洲的成功是否预示着美国市场的未来？
- Is Europe a harbinger for the U.S. on China EVs?
- Consumer Tech News (September 8 – September 12): Rally Rolls On As iPhone 17 Underwhelms, Microsoft Bets On AI Chips, Oracle Reports Q1 Consumer Tech News (September 8 – September 12): Rally Rolls On As iPhone 17 Underwhelms, Microsoft Bets On AI Chips...
- Here's Why Rivian Automotive (RIVN) Fell More Than Broader Market
- Stellantis stops development on electric Ram 1500 pickup
- Why Rivian Stock Dropped Today
- Amazon tests GM electric delivery vans in bid to meet climate goals, Bloomberg News reports
- Tesla, Oracle lead Friday’s market cap stock movers
- Think Rivian Stock Is Expensive? These 4 Charts Might Change Your Mind.
- 亚马逊测试通用汽车BrightDrop电动货车，与Rivian车队并行使用 - 彭博社
- Amazon tests GM’s BrightDrop electric vans alongside Rivian fleet - Bloomberg
- Tesla and Oracle Among Market Cap Stock Movers on Friday
- Rivian因软件缺陷召回超过2.4万辆电动汽车
- Rivian recalls over 24,000 electric vehicles due to software defect
- Rivian to recall over 24,000 US vehicles over highway assist software issue, NHTSA says
- Rivian Automotive, Inc. (RIVN) Morgan Stanley's 13th Annual Laguna Conference Transcript
- Rivian在摩根士丹利拉古纳会议上：战略重心转移
日范围
14.21 14.63
年范围
9.50 17.14
- 前一天收盘价
- 14.32
- 开盘价
- 14.40
- 卖价
- 14.49
- 买价
- 14.79
- 最低价
- 14.21
- 最高价
- 14.63
- 交易量
- 12.233 K
- 日变化
- 1.19%
- 月变化
- 8.87%
- 6个月变化
- 16.20%
- 年变化
- 29.14%
