KurseKategorien
Währungen / RIVN
Zurück zum Aktien

RIVN: Rivian Automotive Inc - Class A

14.68 USD 0.57 (4.04%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von RIVN hat sich für heute um 4.04% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 14.07 bis zu einem Hoch von 14.94 gehandelt.

Verfolgen Sie die Rivian Automotive Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

RIVN News

Tagesspanne
14.07 14.94
Jahresspanne
9.50 17.14
Vorheriger Schlusskurs
14.11
Eröffnung
14.28
Bid
14.68
Ask
14.98
Tief
14.07
Hoch
14.94
Volumen
42.936 K
Tagesänderung
4.04%
Monatsänderung
10.29%
6-Monatsänderung
17.72%
Jahresänderung
30.84%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K