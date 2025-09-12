Währungen / RIVN
RIVN: Rivian Automotive Inc - Class A
14.68 USD 0.57 (4.04%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von RIVN hat sich für heute um 4.04% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 14.07 bis zu einem Hoch von 14.94 gehandelt.
Verfolgen Sie die Rivian Automotive Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
14.07 14.94
Jahresspanne
9.50 17.14
- Vorheriger Schlusskurs
- 14.11
- Eröffnung
- 14.28
- Bid
- 14.68
- Ask
- 14.98
- Tief
- 14.07
- Hoch
- 14.94
- Volumen
- 42.936 K
- Tagesänderung
- 4.04%
- Monatsänderung
- 10.29%
- 6-Monatsänderung
- 17.72%
- Jahresänderung
- 30.84%
