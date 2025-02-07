Moedas / PROP
PROP: Prairie Operating Co
2.02 USD 0.05 (2.42%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do PROP para hoje mudou para -2.42%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 2.00 e o mais alto foi 2.09.
Veja a dinâmica do par de moedas Prairie Operating Co. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
PROP Notícias
- PROP vs. REI: Which Oil Stock Under $5 Is Worth Holding Now?
- Prairie Operating's Output Soars Fivefold With Drilling Push
- Prairie Operating Co. amends executive contracts with compensation changes
- Prairie Operating Co. Leans Heavily on Cash Flow Discipline
- PROP or WTI: Which E&P Stock Wins in This Small-Cap Face-Off?
- This Primoris Services Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 4 Initiations For Thursday - Primoris Services (NYSE:PRIM), Prairie Operating (NASDAQ:PROP)
- Prairie Operating stock initiated with Sector Weight rating by KeyBanc
- Prairie Operating acquires Edge Energy assets for $12.5 million
- EXCLUSIVE: Prairie Expands DJ Basin Footprint With $12.5 Million Edge Energy Deal - Prairie Operating (NASDAQ:PROP)
- 5 Stocks In The Spotlight From Wall Street's Most Accurate Analysts Last Week - Chewy (NYSE:CHWY), Hovnanian Enterprises (NYSE:HOV)
- Prairie Operating stock initiated with Buy rating at Roth/MKM
- prairie operating EVP of operations buys $19,950 in stock
- Prairie Operating confirms $475 million credit facility
- Prairie Operating: Wait Until The Dilution Is Gone (NASDAQ:PROP)
- Citi initiates Prairie Operating stock with buy rating citing growth
- Prairie operating co. CEO Edward Kovalik buys $50,119 in stock
- ClearSign expands board, appoints new directors
- US Stocks Likely To Open Lower After 2-Day Advance: Clear And Measured Tariff Plan Could 'Trigger A Strong Relief Rally,' Says Expert - Core & Main (NYSE:CNM), Atomera (NASDAQ:ATOM)
- Prairie Operating's Big Bet Faces Bigger Risks (Rating Downgrade) (NASDAQ:PROP)
- Why Is Prairie Operating Stock Falling Today? - Prairie Operating (NASDAQ:PROP)
Faixa diária
2.00 2.09
Faixa anual
2.00 11.00
- Fechamento anterior
- 2.07
- Open
- 2.08
- Bid
- 2.02
- Ask
- 2.32
- Low
- 2.00
- High
- 2.09
- Volume
- 2.769 K
- Mudança diária
- -2.42%
- Mudança mensal
- -19.52%
- Mudança de 6 meses
- -61.89%
- Mudança anual
- -77.30%
