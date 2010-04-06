Валюты / PROP
PROP: Prairie Operating Co
2.15 USD 0.06 (2.87%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PROP за сегодня изменился на 2.87%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.05, а максимальная — 2.18.
Следите за динамикой Prairie Operating Co. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости PROP
- PROP vs. REI: Which Oil Stock Under $5 Is Worth Holding Now?
- Prairie Operating's Output Soars Fivefold With Drilling Push
- Prairie Operating Co. amends executive contracts with compensation changes
- Prairie Operating Co. Leans Heavily on Cash Flow Discipline
- PROP or WTI: Which E&P Stock Wins in This Small-Cap Face-Off?
- This Primoris Services Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 4 Initiations For Thursday - Primoris Services (NYSE:PRIM), Prairie Operating (NASDAQ:PROP)
- Prairie Operating stock initiated with Sector Weight rating by KeyBanc
- Prairie Operating acquires Edge Energy assets for $12.5 million
- EXCLUSIVE: Prairie Expands DJ Basin Footprint With $12.5 Million Edge Energy Deal - Prairie Operating (NASDAQ:PROP)
- 5 Stocks In The Spotlight From Wall Street's Most Accurate Analysts Last Week - Chewy (NYSE:CHWY), Hovnanian Enterprises (NYSE:HOV)
- Prairie Operating stock initiated with Buy rating at Roth/MKM
- prairie operating EVP of operations buys $19,950 in stock
- Prairie Operating confirms $475 million credit facility
- Prairie Operating: Wait Until The Dilution Is Gone (NASDAQ:PROP)
- Citi initiates Prairie Operating stock with buy rating citing growth
- Prairie operating co. CEO Edward Kovalik buys $50,119 in stock
- ClearSign expands board, appoints new directors
- US Stocks Likely To Open Lower After 2-Day Advance: Clear And Measured Tariff Plan Could 'Trigger A Strong Relief Rally,' Says Expert - Core & Main (NYSE:CNM), Atomera (NASDAQ:ATOM)
- Prairie Operating's Big Bet Faces Bigger Risks (Rating Downgrade) (NASDAQ:PROP)
- Why Is Prairie Operating Stock Falling Today? - Prairie Operating (NASDAQ:PROP)
Дневной диапазон
2.05 2.18
Годовой диапазон
2.01 11.00
- Предыдущее закрытие
- 2.09
- Open
- 2.10
- Bid
- 2.15
- Ask
- 2.45
- Low
- 2.05
- High
- 2.18
- Объем
- 1.597 K
- Дневное изменение
- 2.87%
- Месячное изменение
- -14.34%
- 6-месячное изменение
- -59.43%
- Годовое изменение
- -75.84%
