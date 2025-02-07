Währungen / PROP
PROP: Prairie Operating Co
1.88 USD 0.14 (6.93%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von PROP hat sich für heute um -6.93% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.84 bis zu einem Hoch von 2.01 gehandelt.
Verfolgen Sie die Prairie Operating Co-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
PROP News
- PROP vs. REI: Which Oil Stock Under $5 Is Worth Holding Now?
- Prairie Operating's Output Soars Fivefold With Drilling Push
- Prairie Operating Co. amends executive contracts with compensation changes
- Prairie Operating Co. Leans Heavily on Cash Flow Discipline
- PROP or WTI: Which E&P Stock Wins in This Small-Cap Face-Off?
- This Primoris Services Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 4 Initiations For Thursday - Primoris Services (NYSE:PRIM), Prairie Operating (NASDAQ:PROP)
- Prairie Operating stock initiated with Sector Weight rating by KeyBanc
- Prairie Operating acquires Edge Energy assets for $12.5 million
- EXCLUSIVE: Prairie Expands DJ Basin Footprint With $12.5 Million Edge Energy Deal - Prairie Operating (NASDAQ:PROP)
- 5 Stocks In The Spotlight From Wall Street's Most Accurate Analysts Last Week - Chewy (NYSE:CHWY), Hovnanian Enterprises (NYSE:HOV)
- Prairie Operating stock initiated with Buy rating at Roth/MKM
- prairie operating EVP of operations buys $19,950 in stock
- Prairie Operating confirms $475 million credit facility
- Prairie Operating: Wait Until The Dilution Is Gone (NASDAQ:PROP)
- Citi initiates Prairie Operating stock with buy rating citing growth
- Prairie operating co. CEO Edward Kovalik buys $50,119 in stock
- ClearSign expands board, appoints new directors
- US Stocks Likely To Open Lower After 2-Day Advance: Clear And Measured Tariff Plan Could 'Trigger A Strong Relief Rally,' Says Expert - Core & Main (NYSE:CNM), Atomera (NASDAQ:ATOM)
- Prairie Operating's Big Bet Faces Bigger Risks (Rating Downgrade) (NASDAQ:PROP)
- Why Is Prairie Operating Stock Falling Today? - Prairie Operating (NASDAQ:PROP)
Tagesspanne
1.84 2.01
Jahresspanne
1.84 11.00
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.02
- Eröffnung
- 2.00
- Bid
- 1.88
- Ask
- 2.18
- Tief
- 1.84
- Hoch
- 2.01
- Volumen
- 2.698 K
- Tagesänderung
- -6.93%
- Monatsänderung
- -25.10%
- 6-Monatsänderung
- -64.53%
- Jahresänderung
- -78.88%
