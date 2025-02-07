Devises / PROP
PROP: Prairie Operating Co
1.87 USD 0.15 (7.43%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de PROP a changé de -7.43% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 1.84 et à un maximum de 2.01.
Suivez la dynamique Prairie Operating Co. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PROP Nouvelles
- PROP vs. REI: Which Oil Stock Under $5 Is Worth Holding Now?
- Prairie Operating's Output Soars Fivefold With Drilling Push
- Prairie Operating Co. amends executive contracts with compensation changes
- Prairie Operating Co. Leans Heavily on Cash Flow Discipline
- PROP or WTI: Which E&P Stock Wins in This Small-Cap Face-Off?
- This Primoris Services Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 4 Initiations For Thursday - Primoris Services (NYSE:PRIM), Prairie Operating (NASDAQ:PROP)
- Prairie Operating stock initiated with Sector Weight rating by KeyBanc
- Prairie Operating acquires Edge Energy assets for $12.5 million
- EXCLUSIVE: Prairie Expands DJ Basin Footprint With $12.5 Million Edge Energy Deal - Prairie Operating (NASDAQ:PROP)
- 5 Stocks In The Spotlight From Wall Street's Most Accurate Analysts Last Week - Chewy (NYSE:CHWY), Hovnanian Enterprises (NYSE:HOV)
- Prairie Operating stock initiated with Buy rating at Roth/MKM
- prairie operating EVP of operations buys $19,950 in stock
- Prairie Operating confirms $475 million credit facility
- Prairie Operating: Wait Until The Dilution Is Gone (NASDAQ:PROP)
- Citi initiates Prairie Operating stock with buy rating citing growth
- Prairie operating co. CEO Edward Kovalik buys $50,119 in stock
- ClearSign expands board, appoints new directors
- US Stocks Likely To Open Lower After 2-Day Advance: Clear And Measured Tariff Plan Could 'Trigger A Strong Relief Rally,' Says Expert - Core & Main (NYSE:CNM), Atomera (NASDAQ:ATOM)
- Prairie Operating's Big Bet Faces Bigger Risks (Rating Downgrade) (NASDAQ:PROP)
- Why Is Prairie Operating Stock Falling Today? - Prairie Operating (NASDAQ:PROP)
Range quotidien
1.84 2.01
Range Annuel
1.84 11.00
- Clôture Précédente
- 2.02
- Ouverture
- 2.00
- Bid
- 1.87
- Ask
- 2.17
- Plus Bas
- 1.84
- Plus Haut
- 2.01
- Volume
- 4.005 K
- Changement quotidien
- -7.43%
- Changement Mensuel
- -25.50%
- Changement à 6 Mois
- -64.72%
- Changement Annuel
- -78.99%
