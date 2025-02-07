Divisas / PROP
PROP: Prairie Operating Co
2.07 USD 0.08 (3.72%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de PROP de hoy ha cambiado un -3.72%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 2.07, mientras que el máximo ha alcanzado 2.17.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Prairie Operating Co. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses.
Rango diario
2.07 2.17
Rango anual
2.01 11.00
- Cierres anteriores
- 2.15
- Open
- 2.14
- Bid
- 2.07
- Ask
- 2.37
- Low
- 2.07
- High
- 2.17
- Volumen
- 1.834 K
- Cambio diario
- -3.72%
- Cambio mensual
- -17.53%
- Cambio a 6 meses
- -60.94%
- Cambio anual
- -76.74%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B