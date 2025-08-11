Moedas / ODFL
ODFL: Old Dominion Freight Line Inc
141.79 USD 5.23 (3.56%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ODFL para hoje mudou para -3.56%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 141.56 e o mais alto foi 149.88.
Veja a dinâmica do par de moedas Old Dominion Freight Line Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
141.56 149.88
Faixa anual
140.71 233.26
- Fechamento anterior
- 147.02
- Open
- 146.67
- Bid
- 141.79
- Ask
- 142.09
- Low
- 141.56
- High
- 149.88
- Volume
- 4.710 K
- Mudança diária
- -3.56%
- Mudança mensal
- -4.61%
- Mudança de 6 meses
- -13.43%
- Mudança anual
- -28.14%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh