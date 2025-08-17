FiyatlarBölümler
Dövizler / ODFL
ODFL: Old Dominion Freight Line Inc

140.84 USD 1.55 (1.09%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

ODFL fiyatı bugün -1.09% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 140.09 ve Yüksek fiyatı olarak 142.96 aralığında işlem gördü.

Old Dominion Freight Line Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
140.09 142.96
Yıllık aralık
140.09 233.26
Önceki kapanış
142.39
Açılış
142.96
Satış
140.84
Alış
141.14
Düşük
140.09
Yüksek
142.96
Hacim
5.330 K
Günlük değişim
-1.09%
Aylık değişim
-5.25%
6 aylık değişim
-14.01%
Yıllık değişim
-28.62%
21 Eylül, Pazar