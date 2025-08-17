통화 / ODFL
ODFL: Old Dominion Freight Line Inc
140.84 USD 1.55 (1.09%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
ODFL 환율이 오늘 -1.09%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 140.09이고 고가는 142.96이었습니다.
Old Dominion Freight Line Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
ODFL News
- 올드 도미니언 프레이트 라인, 52주 신저가 기록
- Old Dominion Freight Line stock hits 52-week low at 140.66 USD
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 14
- Old Dominion Freight Line: LTL Pricing Power, Stock Underpricing Should Drive Upside
- Saia stock outpaces competitors in Q3 tonnage trends, Benchmark maintains Buy
- Stock Market Today: Dow Climbs, S&P 500 And Nasdaq Join In; Palantir Rallies (Live Coverage)
- How I Would Invest $1.8 Billion In Powerball Winnings
- Top 50 High-Quality Dividend Stocks For September 2025
- Old Dominion Stock: Shares Are a Bargain Even Though They Don't Look It
- SCHD ETF Alternative Strategy, CAGR Improves To 15.11%
- Old Dominion Freight Line Poised For Recovery, Market Share Gain With Reasonable Valuation
- Old Dominion Unveils Weak LTL Unit Performance for August
- Old Dominion Freight Line stock hits 52-week low at 140.76 USD
- Stock Market Today: Dow, S&P 500 Pick Up Steam; A Fiber-Optics Name Roars Higher, Gap Gets A Makeover (Live Coverage)
- Top 15 High-Growth Dividend Stocks For September 2025
- 3 ‘Boring’ Stocks that May Outrun Big Tech And Let You Sleep At Night - TipRanks.com
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 31
- Why Is Old Dominion (ODFL) Up 0.3% Since Last Earnings Report?
- Stock Market Today: Nasdaq Up As Pure Storage Triggers New Buy; Lumentum Up 60% In 2025, Nvidia Off (Live Coverage)
- My $100K Model Portfolio For One Of The Market's Biggest Opportunities
- Here's Why You Should Give Old Dominion Stock a Miss Now
- 1 Magnificent S&P 500 Dividend Stock Down 35% to Buy and Hold Forever
- Are Options Traders Betting on a Big Move in Old Dominion Stock?
- If I'm Right About This, I Could Build Generational Wealth
일일 변동 비율
140.09 142.96
년간 변동
140.09 233.26
- 이전 종가
- 142.39
- 시가
- 142.96
- Bid
- 140.84
- Ask
- 141.14
- 저가
- 140.09
- 고가
- 142.96
- 볼륨
- 5.330 K
- 일일 변동
- -1.09%
- 월 변동
- -5.25%
- 6개월 변동
- -14.01%
- 년간 변동율
- -28.62%
