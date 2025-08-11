クォートセクション
通貨 / ODFL
ODFL: Old Dominion Freight Line Inc

142.39 USD 0.60 (0.42%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

ODFLの今日の為替レートは、0.42%変化しました。日中、通貨は1あたり141.12の安値と144.43の高値で取引されました。

Old Dominion Freight Line Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ODFL News

1日のレンジ
141.12 144.43
1年のレンジ
140.71 233.26
以前の終値
141.79
始値
142.27
買値
142.39
買値
142.69
安値
141.12
高値
144.43
出来高
4.804 K
1日の変化
0.42%
1ヶ月の変化
-4.21%
6ヶ月の変化
-13.06%
1年の変化
-27.83%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K