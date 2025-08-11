通貨 / ODFL
ODFL: Old Dominion Freight Line Inc
142.39 USD 0.60 (0.42%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ODFLの今日の為替レートは、0.42%変化しました。日中、通貨は1あたり141.12の安値と144.43の高値で取引されました。
Old Dominion Freight Line Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ODFL News
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 14
- Old Dominion Freight Line: LTL Pricing Power, Stock Underpricing Should Drive Upside
- Saia stock outpaces competitors in Q3 tonnage trends, Benchmark maintains Buy
- Stock Market Today: Dow Climbs, S&P 500 And Nasdaq Join In; Palantir Rallies (Live Coverage)
- How I Would Invest $1.8 Billion In Powerball Winnings
- Top 50 High-Quality Dividend Stocks For September 2025
- Old Dominion Stock: Shares Are a Bargain Even Though They Don't Look It
- SCHD ETF Alternative Strategy, CAGR Improves To 15.11%
- Old Dominion Freight Line Poised For Recovery, Market Share Gain With Reasonable Valuation
- Old Dominion Unveils Weak LTL Unit Performance for August
- Old Dominion Freight Line stock hits 52-week low at 140.76 USD
- Stock Market Today: Dow, S&P 500 Pick Up Steam; A Fiber-Optics Name Roars Higher, Gap Gets A Makeover (Live Coverage)
- Top 15 High-Growth Dividend Stocks For September 2025
- 3 ‘Boring’ Stocks that May Outrun Big Tech And Let You Sleep At Night - TipRanks.com
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 31
- Why Is Old Dominion (ODFL) Up 0.3% Since Last Earnings Report?
- Stock Market Today: Nasdaq Up As Pure Storage Triggers New Buy; Lumentum Up 60% In 2025, Nvidia Off (Live Coverage)
- My $100K Model Portfolio For One Of The Market's Biggest Opportunities
- Here's Why You Should Give Old Dominion Stock a Miss Now
- 1 Magnificent S&P 500 Dividend Stock Down 35% to Buy and Hold Forever
- Are Options Traders Betting on a Big Move in Old Dominion Stock?
- If I'm Right About This, I Could Build Generational Wealth
- Old Dominion Freight Line stock hits 52-week low at $141.71
- What To Do With These Seven Stocks After They Plunged (NYSEARCA:IVV)
1日のレンジ
141.12 144.43
1年のレンジ
140.71 233.26
- 以前の終値
- 141.79
- 始値
- 142.27
- 買値
- 142.39
- 買値
- 142.69
- 安値
- 141.12
- 高値
- 144.43
- 出来高
- 4.804 K
- 1日の変化
- 0.42%
- 1ヶ月の変化
- -4.21%
- 6ヶ月の変化
- -13.06%
- 1年の変化
- -27.83%
