ODFL: Old Dominion Freight Line Inc
140.84 USD 1.55 (1.09%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de ODFL a changé de -1.09% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 140.09 et à un maximum de 142.96.
Suivez la dynamique Old Dominion Freight Line Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Range quotidien
140.09 142.96
Range Annuel
140.09 233.26
- Clôture Précédente
- 142.39
- Ouverture
- 142.96
- Bid
- 140.84
- Ask
- 141.14
- Plus Bas
- 140.09
- Plus Haut
- 142.96
- Volume
- 5.330 K
- Changement quotidien
- -1.09%
- Changement Mensuel
- -5.25%
- Changement à 6 Mois
- -14.01%
- Changement Annuel
- -28.62%
20 septembre, samedi