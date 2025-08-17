CotationsSections
ODFL: Old Dominion Freight Line Inc

140.84 USD 1.55 (1.09%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de ODFL a changé de -1.09% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 140.09 et à un maximum de 142.96.

Suivez la dynamique Old Dominion Freight Line Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
140.09 142.96
Range Annuel
140.09 233.26
Clôture Précédente
142.39
Ouverture
142.96
Bid
140.84
Ask
141.14
Plus Bas
140.09
Plus Haut
142.96
Volume
5.330 K
Changement quotidien
-1.09%
Changement Mensuel
-5.25%
Changement à 6 Mois
-14.01%
Changement Annuel
-28.62%
20 septembre, samedi