KurseKategorien
Währungen / ODFL
Zurück zum Aktien

ODFL: Old Dominion Freight Line Inc

142.39 USD 0.60 (0.42%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ODFL hat sich für heute um 0.42% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 141.12 bis zu einem Hoch von 144.43 gehandelt.

Verfolgen Sie die Old Dominion Freight Line Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ODFL News

Tagesspanne
141.12 144.43
Jahresspanne
140.71 233.26
Vorheriger Schlusskurs
141.79
Eröffnung
142.27
Bid
142.39
Ask
142.69
Tief
141.12
Hoch
144.43
Volumen
4.804 K
Tagesänderung
0.42%
Monatsänderung
-4.21%
6-Monatsänderung
-13.06%
Jahresänderung
-27.83%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K