Währungen / ODFL
ODFL: Old Dominion Freight Line Inc
142.39 USD 0.60 (0.42%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ODFL hat sich für heute um 0.42% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 141.12 bis zu einem Hoch von 144.43 gehandelt.
Verfolgen Sie die Old Dominion Freight Line Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
ODFL News
Tagesspanne
141.12 144.43
Jahresspanne
140.71 233.26
- Vorheriger Schlusskurs
- 141.79
- Eröffnung
- 142.27
- Bid
- 142.39
- Ask
- 142.69
- Tief
- 141.12
- Hoch
- 144.43
- Volumen
- 4.804 K
- Tagesänderung
- 0.42%
- Monatsänderung
- -4.21%
- 6-Monatsänderung
- -13.06%
- Jahresänderung
- -27.83%
