Валюты / ODFL
ODFL: Old Dominion Freight Line Inc
147.02 USD 1.77 (1.22%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ODFL за сегодня изменился на 1.22%. При этом минимальная цена на торгах достигала 144.63, а максимальная — 147.37.
Следите за динамикой Old Dominion Freight Line Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости ODFL
Дневной диапазон
144.63 147.37
Годовой диапазон
140.71 233.26
- Предыдущее закрытие
- 145.25
- Open
- 145.80
- Bid
- 147.02
- Ask
- 147.32
- Low
- 144.63
- High
- 147.37
- Объем
- 4.949 K
- Дневное изменение
- 1.22%
- Месячное изменение
- -1.10%
- 6-месячное изменение
- -10.23%
- Годовое изменение
- -25.49%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.