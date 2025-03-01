CotaçõesSeções
ODC: Oil-Dri Corporation Of America

60.07 USD 0.61 (1.01%)
Setor: Materiais-primas Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do ODC para hoje mudou para -1.01%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 59.45 e o mais alto foi 60.50.

Veja a dinâmica do par de moedas Oil-Dri Corporation Of America. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

ODC Notícias

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de ODC hoje?

Hoje Oil-Dri Corporation Of America (ODC) está avaliado em 60.07. O instrumento é negociado dentro de 59.45 - 60.50, o fechamento de ontem foi 60.68, e o volume de negociação atingiu 12. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de ODC em tempo real.

As ações de Oil-Dri Corporation Of America pagam dividendos?

Atualmente Oil-Dri Corporation Of America está avaliado em 60.07. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 76.57% e USD. Monitore os movimentos de ODC no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de ODC?

Você pode comprar ações de Oil-Dri Corporation Of America (ODC) pelo preço atual 60.07. Ordens geralmente são executadas perto de 60.07 ou 60.37, enquanto 12 e -0.48% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de ODC no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de ODC?

Investir em Oil-Dri Corporation Of America envolve considerar a faixa anual 33.46 - 69.76 e o preço atual 60.07. Muitos comparam 0.10% e 43.88% antes de enviar ordens em 60.07 ou 60.37. Estude as mudanças diárias de preço de ODC no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações Oil-Dri Corp Of America?

O maior preço de Oil-Dri Corp Of America (ODC) no último ano foi 69.76. As ações oscilaram bastante dentro de 33.46 - 69.76, e a comparação com 60.68 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Oil-Dri Corporation Of America no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações Oil-Dri Corp Of America?

O menor preço de Oil-Dri Corp Of America (ODC) no ano foi 33.46. A comparação com o preço atual 60.07 e 33.46 - 69.76 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de ODC em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de ODC?

No passado Oil-Dri Corporation Of America passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 60.68 e 76.57% após os eventos corporativos.

Faixa diária
59.45 60.50
Faixa anual
33.46 69.76
Fechamento anterior
60.68
Open
60.36
Bid
60.07
Ask
60.37
Low
59.45
High
60.50
Volume
12
Mudança diária
-1.01%
Mudança mensal
0.10%
Mudança de 6 meses
43.88%
Mudança anual
76.57%
