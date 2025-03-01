- Visão do mercado
ODC: Oil-Dri Corporation Of America
A taxa do ODC para hoje mudou para -1.01%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 59.45 e o mais alto foi 60.50.
Veja a dinâmica do par de moedas Oil-Dri Corporation Of America. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
ODC Notícias
- Oil-Dri declara dividendos trimestrais em dinheiro, mantendo sequência de 22 anos
- Oil-Dri declares quarterly cash dividends, maintains 22-year streak
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 17
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 3
- The Zacks Analyst Blog Highlights Broadcom, Berkshire Hathaway, Johnson & Johnson, Oil-Dri Corp. of America and Park Aerospace
- Top Analyst Reports for Broadcom, Berkshire Hathaway & Johnson & Johnson
- Oil-Dri Corporation appoints new VP of research & development
- Amlan International expands in Brazil with Boviz distribution deal
- Rare Stock Picks In June 2025 - From 26 Discerning Analysts
- Clorox Among 14 Dividend Growth Companies Announcing Annual Increases In July
- Oil-Dri director Chube sells $139k in stock
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 8
- Earnings call transcript: Oil-Dri’s Q3 2025 sees strong net income, dividend boost
- Oil-Dri shares rise as Q3 earnings beat previous year
- Oil-Dri Announces Highest Third Quarter Results on Record
- Oil-Dri announces 16% dividend increase for shareholders
- Oil-Dri: Consensus Is Missing The Inflection (NYSE:ODC)
- Caterpillar To Lead Dividend Increases In June As Lowe’s Boosted Payout At End Of May
- ODC stock soars to all-time high, reaching $50 milestone
- Oil-Dri Corporation of America: Strong Performance Justifies Continued Optimism (ODC)
- Oil-Dri Corporation of America (ODC) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Oil-Dri Of America (ODC) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of March 2
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de ODC hoje?
Hoje Oil-Dri Corporation Of America (ODC) está avaliado em 60.07. O instrumento é negociado dentro de 59.45 - 60.50, o fechamento de ontem foi 60.68, e o volume de negociação atingiu 12. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de ODC em tempo real.
As ações de Oil-Dri Corporation Of America pagam dividendos?
Atualmente Oil-Dri Corporation Of America está avaliado em 60.07. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 76.57% e USD. Monitore os movimentos de ODC no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de ODC?
Você pode comprar ações de Oil-Dri Corporation Of America (ODC) pelo preço atual 60.07. Ordens geralmente são executadas perto de 60.07 ou 60.37, enquanto 12 e -0.48% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de ODC no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de ODC?
Investir em Oil-Dri Corporation Of America envolve considerar a faixa anual 33.46 - 69.76 e o preço atual 60.07. Muitos comparam 0.10% e 43.88% antes de enviar ordens em 60.07 ou 60.37. Estude as mudanças diárias de preço de ODC no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Oil-Dri Corp Of America?
O maior preço de Oil-Dri Corp Of America (ODC) no último ano foi 69.76. As ações oscilaram bastante dentro de 33.46 - 69.76, e a comparação com 60.68 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Oil-Dri Corporation Of America no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Oil-Dri Corp Of America?
O menor preço de Oil-Dri Corp Of America (ODC) no ano foi 33.46. A comparação com o preço atual 60.07 e 33.46 - 69.76 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de ODC em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de ODC?
No passado Oil-Dri Corporation Of America passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 60.68 e 76.57% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 60.68
- Open
- 60.36
- Bid
- 60.07
- Ask
- 60.37
- Low
- 59.45
- High
- 60.50
- Volume
- 12
- Mudança diária
- -1.01%
- Mudança mensal
- 0.10%
- Mudança de 6 meses
- 43.88%
- Mudança anual
- 76.57%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 4.651%