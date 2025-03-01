- 概要
ODC: Oil-Dri Corporation Of America
ODCの今日の為替レートは、-1.04%変化しました。日中、通貨は1あたり59.45の安値と60.97の高値で取引されました。
Oil-Dri Corporation Of Americaダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
ODC株の現在の価格は？
Oil-Dri Corporation Of Americaの株価は本日60.05です。59.45 - 60.97内で取引され、前日の終値は60.68、取引量は88に達しました。ODCのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Oil-Dri Corporation Of Americaの株は配当を出しますか？
Oil-Dri Corporation Of Americaの現在の価格は60.05です。配当方針は会社によりますが、投資家は76.51%やUSDにも注目します。ODCの動きはライブチャートで確認できます。
ODC株を買う方法は？
Oil-Dri Corporation Of Americaの株は現在60.05で購入可能です。注文は通常60.05または60.35付近で行われ、88や-0.51%が市場の動きを示します。ODCの最新情報はライブチャートで確認できます。
ODC株に投資する方法は？
Oil-Dri Corporation Of Americaへの投資では、年間の値幅33.46 - 69.76と現在の60.05を考慮します。注文は多くの場合60.05や60.35で行われる前に、0.07%や43.83%と比較されます。ODCの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Oil-Dri Corp Of Americaの株の最高値は？
Oil-Dri Corp Of Americaの過去1年の最高値は69.76でした。33.46 - 69.76内で株価は大きく変動し、60.68と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Oil-Dri Corporation Of Americaのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Oil-Dri Corp Of Americaの株の最低値は？
Oil-Dri Corp Of America(ODC)の年間最安値は33.46でした。現在の60.05や33.46 - 69.76と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。ODCの動きはライブチャートで確認できます。
ODCの株式分割はいつ行われましたか？
Oil-Dri Corporation Of Americaは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、60.68、76.51%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 60.68
- 始値
- 60.36
- 買値
- 60.05
- 買値
- 60.35
- 安値
- 59.45
- 高値
- 60.97
- 出来高
- 88
- 1日の変化
- -1.04%
- 1ヶ月の変化
- 0.07%
- 6ヶ月の変化
- 43.83%
- 1年の変化
- 76.51%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 4.734%
- 期待
- 前
- 4.651%