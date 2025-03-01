报价部分
货币 / ODC
回到股票

ODC: Oil-Dri Corporation Of America

60.07 USD 0.61 (1.01%)
版块: 基础材料 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日ODC汇率已更改-1.01%。当日，交易品种以低点59.45和高点60.50进行交易。

关注Oil-Dri Corporation Of America动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ODC新闻

常见问题解答

ODC股票今天的价格是多少？

Oil-Dri Corporation Of America股票今天的定价为60.07。它在59.45 - 60.50范围内交易，昨天的收盘价为60.68，交易量达到12。ODC的实时价格图表显示了这些更新。

Oil-Dri Corporation Of America股票是否支付股息？

Oil-Dri Corporation Of America目前的价值为60.07。股息政策取决于公司，而投资者也会关注76.57%和USD。实时查看图表以跟踪ODC走势。

如何购买ODC股票？

您可以以60.07的当前价格购买Oil-Dri Corporation Of America股票。订单通常设置在60.07或60.37附近，而12和-0.48%显示市场活动。立即关注ODC的实时图表更新。

如何投资ODC股票？

投资Oil-Dri Corporation Of America需要考虑年度范围33.46 - 69.76和当前价格60.07。许多人在以60.07或60.37下订单之前，会比较0.10%和。实时查看ODC价格图表，了解每日变化。

Oil-Dri Corp Of America股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Oil-Dri Corp Of America的最高价格是69.76。在33.46 - 69.76内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Oil-Dri Corporation Of America的绩效。

Oil-Dri Corp Of America股票的最低价格是多少？

Oil-Dri Corp Of America（ODC）的最低价格为33.46。将其与当前的60.07和33.46 - 69.76进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ODC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

ODC股票是什么时候拆分的？

Oil-Dri Corporation Of America历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、60.68和76.57%中可见。

日范围
59.45 60.50
年范围
33.46 69.76
前一天收盘价
60.68
开盘价
60.36
卖价
60.07
买价
60.37
最低价
59.45
最高价
60.50
交易量
12
日变化
-1.01%
月变化
0.10%
6个月变化
43.88%
年变化
76.57%
09 十月, 星期四
12:30
USD
美联储主席Powell讲话
实际值
预测值
前值
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
前值
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
前值
12:35
USD
Fed理事Bowman讲话
实际值
预测值
前值
12:45
USD
Fed理事Bowman讲话
实际值
预测值
前值
16:00
USD
WASDE报告
实际值
预测值
前值
16:45
USD
美联储监管副主席Barr讲话
实际值
预测值
前值
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
4.651%
19:45
USD
Fed理事Bowman讲话
实际值
预测值
前值