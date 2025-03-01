QuotazioniSezioni
ODC: Oil-Dri Corporation Of America

60.68 USD 0.78 (1.27%)
Settore: Materiali di Base Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ODC ha avuto una variazione del -1.27% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 60.34 e ad un massimo di 61.50.

Segui le dinamiche di Oil-Dri Corporation Of America. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni ODC oggi?

Oggi le azioni Oil-Dri Corporation Of America sono prezzate a 60.68. Viene scambiato all'interno di 60.34 - 61.50, la chiusura di ieri è stata 61.46 e il volume degli scambi ha raggiunto 48. Il grafico dei prezzi in tempo reale di ODC mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Oil-Dri Corporation Of America pagano dividendi?

Oil-Dri Corporation Of America è attualmente valutato a 60.68. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 78.37% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di ODC.

Come acquistare azioni ODC?

Puoi acquistare azioni Oil-Dri Corporation Of America al prezzo attuale di 60.68. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 60.68 o 60.98, mentre 48 e -1.33% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di ODC sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni ODC?

Investire in Oil-Dri Corporation Of America implica considerare l'intervallo annuale 33.46 - 69.76 e il prezzo attuale 60.68. Molti confrontano 1.12% e 45.34% prima di effettuare ordini su 60.68 o 60.98. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di ODC con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Oil-Dri Corp Of America?

Il prezzo massimo di Oil-Dri Corp Of America nell'ultimo anno è stato 69.76. All'interno di 33.46 - 69.76, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 61.46 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Oil-Dri Corporation Of America utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Oil-Dri Corp Of America?

Il prezzo più basso di Oil-Dri Corp Of America (ODC) nel corso dell'anno è stato 33.46. Confrontandolo con gli attuali 60.68 e 33.46 - 69.76 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda ODC muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di ODC?

Oil-Dri Corporation Of America ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 61.46 e 78.37%.

Intervallo Giornaliero
60.34 61.50
Intervallo Annuale
33.46 69.76
Chiusura Precedente
61.46
Apertura
61.50
Bid
60.68
Ask
60.98
Minimo
60.34
Massimo
61.50
Volume
48
Variazione giornaliera
-1.27%
Variazione Mensile
1.12%
Variazione Semestrale
45.34%
Variazione Annuale
78.37%
