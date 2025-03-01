- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
ODC: Oil-Dri Corporation Of America
Il tasso di cambio ODC ha avuto una variazione del -1.27% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 60.34 e ad un massimo di 61.50.
Segui le dinamiche di Oil-Dri Corporation Of America. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ODC News
- Oil-Dri dichiara dividendi trimestrali in contanti, mantiene serie di 22 anni
- Oil-Dri declares quarterly cash dividends, maintains 22-year streak
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 17
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 3
- The Zacks Analyst Blog Highlights Broadcom, Berkshire Hathaway, Johnson & Johnson, Oil-Dri Corp. of America and Park Aerospace
- Top Analyst Reports for Broadcom, Berkshire Hathaway & Johnson & Johnson
- Oil-Dri Corporation appoints new VP of research & development
- Amlan International expands in Brazil with Boviz distribution deal
- Rare Stock Picks In June 2025 - From 26 Discerning Analysts
- Clorox Among 14 Dividend Growth Companies Announcing Annual Increases In July
- Oil-Dri director Chube sells $139k in stock
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 8
- Earnings call transcript: Oil-Dri’s Q3 2025 sees strong net income, dividend boost
- Oil-Dri shares rise as Q3 earnings beat previous year
- Oil-Dri Announces Highest Third Quarter Results on Record
- Oil-Dri announces 16% dividend increase for shareholders
- Oil-Dri: Consensus Is Missing The Inflection (NYSE:ODC)
- Caterpillar To Lead Dividend Increases In June As Lowe’s Boosted Payout At End Of May
- ODC stock soars to all-time high, reaching $50 milestone
- Oil-Dri Corporation of America: Strong Performance Justifies Continued Optimism (ODC)
- Oil-Dri Corporation of America (ODC) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Oil-Dri Of America (ODC) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of March 2
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni ODC oggi?
Oggi le azioni Oil-Dri Corporation Of America sono prezzate a 60.68. Viene scambiato all'interno di 60.34 - 61.50, la chiusura di ieri è stata 61.46 e il volume degli scambi ha raggiunto 48. Il grafico dei prezzi in tempo reale di ODC mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Oil-Dri Corporation Of America pagano dividendi?
Oil-Dri Corporation Of America è attualmente valutato a 60.68. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 78.37% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di ODC.
Come acquistare azioni ODC?
Puoi acquistare azioni Oil-Dri Corporation Of America al prezzo attuale di 60.68. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 60.68 o 60.98, mentre 48 e -1.33% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di ODC sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni ODC?
Investire in Oil-Dri Corporation Of America implica considerare l'intervallo annuale 33.46 - 69.76 e il prezzo attuale 60.68. Molti confrontano 1.12% e 45.34% prima di effettuare ordini su 60.68 o 60.98. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di ODC con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Oil-Dri Corp Of America?
Il prezzo massimo di Oil-Dri Corp Of America nell'ultimo anno è stato 69.76. All'interno di 33.46 - 69.76, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 61.46 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Oil-Dri Corporation Of America utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Oil-Dri Corp Of America?
Il prezzo più basso di Oil-Dri Corp Of America (ODC) nel corso dell'anno è stato 33.46. Confrontandolo con gli attuali 60.68 e 33.46 - 69.76 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda ODC muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di ODC?
Oil-Dri Corporation Of America ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 61.46 e 78.37%.
- Chiusura Precedente
- 61.46
- Apertura
- 61.50
- Bid
- 60.68
- Ask
- 60.98
- Minimo
- 60.34
- Massimo
- 61.50
- Volume
- 48
- Variazione giornaliera
- -1.27%
- Variazione Mensile
- 1.12%
- Variazione Semestrale
- 45.34%
- Variazione Annuale
- 78.37%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- 4.651%