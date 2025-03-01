KurseKategorien
ODC: Oil-Dri Corporation Of America

60.05 USD 0.63 (1.04%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ODC hat sich für heute um -1.04% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 59.45 bis zu einem Hoch von 60.97 gehandelt.

Verfolgen Sie die Oil-Dri Corporation Of America-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von ODC heute?

Die Aktie von Oil-Dri Corporation Of America (ODC) notiert heute bei 60.05. Sie wird innerhalb einer Spanne von 59.45 - 60.97 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 60.68 und das Handelsvolumen erreichte 88. Das Live-Chart von ODC zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie ODC Dividenden?

Oil-Dri Corporation Of America wird derzeit mit 60.05 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 76.51% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von ODC zu verfolgen.

Wie kaufe ich ODC-Aktien?

Sie können Aktien von Oil-Dri Corporation Of America (ODC) zum aktuellen Kurs von 60.05 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 60.05 oder 60.35 platziert, während 88 und -0.51% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von ODC auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in ODC-Aktien?

Bei einer Investition in Oil-Dri Corporation Of America müssen die jährliche Spanne 33.46 - 69.76 und der aktuelle Kurs 60.05 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.07% und 43.83%, bevor sie Orders zu 60.05 oder 60.35 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von ODC.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Oil-Dri Corp Of America?

Der höchste Kurs von Oil-Dri Corp Of America (ODC) im vergangenen Jahr lag bei 69.76. Innerhalb von 33.46 - 69.76 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 60.68 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Oil-Dri Corporation Of America mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Oil-Dri Corp Of America?

Der niedrigste Kurs von Oil-Dri Corp Of America (ODC) im Laufe des Jahres betrug 33.46. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 60.05 und der Spanne 33.46 - 69.76 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von ODC live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von ODC statt?

Oil-Dri Corporation Of America hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 60.68 und 76.51% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
59.45 60.97
Jahresspanne
33.46 69.76
Vorheriger Schlusskurs
60.68
Eröffnung
60.36
Bid
60.05
Ask
60.35
Tief
59.45
Hoch
60.97
Volumen
88
Tagesänderung
-1.04%
Monatsänderung
0.07%
6-Monatsänderung
43.83%
Jahresänderung
76.51%
