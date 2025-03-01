- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
ODC: Oil-Dri Corporation Of America
Der Wechselkurs von ODC hat sich für heute um -1.04% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 59.45 bis zu einem Hoch von 60.97 gehandelt.
Verfolgen Sie die Oil-Dri Corporation Of America-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ODC News
- Oil-Dri kündigt Quartalsdividende an und setzt 22-jährige Serie von Erhöhungen fort
- Oil-Dri declares quarterly cash dividends, maintains 22-year streak
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 17
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 3
- The Zacks Analyst Blog Highlights Broadcom, Berkshire Hathaway, Johnson & Johnson, Oil-Dri Corp. of America and Park Aerospace
- Top Analyst Reports for Broadcom, Berkshire Hathaway & Johnson & Johnson
- Oil-Dri Corporation appoints new VP of research & development
- Amlan International expands in Brazil with Boviz distribution deal
- Rare Stock Picks In June 2025 - From 26 Discerning Analysts
- Clorox Among 14 Dividend Growth Companies Announcing Annual Increases In July
- Oil-Dri director Chube sells $139k in stock
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 8
- Earnings call transcript: Oil-Dri’s Q3 2025 sees strong net income, dividend boost
- Oil-Dri shares rise as Q3 earnings beat previous year
- Oil-Dri Announces Highest Third Quarter Results on Record
- Oil-Dri announces 16% dividend increase for shareholders
- Oil-Dri: Consensus Is Missing The Inflection (NYSE:ODC)
- Caterpillar To Lead Dividend Increases In June As Lowe’s Boosted Payout At End Of May
- ODC stock soars to all-time high, reaching $50 milestone
- Oil-Dri Corporation of America: Strong Performance Justifies Continued Optimism (ODC)
- Oil-Dri Corporation of America (ODC) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Oil-Dri Of America (ODC) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of March 2
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von ODC heute?
Die Aktie von Oil-Dri Corporation Of America (ODC) notiert heute bei 60.05. Sie wird innerhalb einer Spanne von 59.45 - 60.97 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 60.68 und das Handelsvolumen erreichte 88. Das Live-Chart von ODC zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie ODC Dividenden?
Oil-Dri Corporation Of America wird derzeit mit 60.05 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 76.51% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von ODC zu verfolgen.
Wie kaufe ich ODC-Aktien?
Sie können Aktien von Oil-Dri Corporation Of America (ODC) zum aktuellen Kurs von 60.05 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 60.05 oder 60.35 platziert, während 88 und -0.51% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von ODC auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in ODC-Aktien?
Bei einer Investition in Oil-Dri Corporation Of America müssen die jährliche Spanne 33.46 - 69.76 und der aktuelle Kurs 60.05 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.07% und 43.83%, bevor sie Orders zu 60.05 oder 60.35 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von ODC.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Oil-Dri Corp Of America?
Der höchste Kurs von Oil-Dri Corp Of America (ODC) im vergangenen Jahr lag bei 69.76. Innerhalb von 33.46 - 69.76 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 60.68 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Oil-Dri Corporation Of America mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Oil-Dri Corp Of America?
Der niedrigste Kurs von Oil-Dri Corp Of America (ODC) im Laufe des Jahres betrug 33.46. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 60.05 und der Spanne 33.46 - 69.76 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von ODC live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von ODC statt?
Oil-Dri Corporation Of America hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 60.68 und 76.51% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 60.68
- Eröffnung
- 60.36
- Bid
- 60.05
- Ask
- 60.35
- Tief
- 59.45
- Hoch
- 60.97
- Volumen
- 88
- Tagesänderung
- -1.04%
- Monatsänderung
- 0.07%
- 6-Monatsänderung
- 43.83%
- Jahresänderung
- 76.51%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 4.734%
- Erw
- Vorh
- 4.651%