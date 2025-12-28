Calendário Econômico
EUA - Estoques das Empresas (Mensal) (United States Business Inventories m/m)
|Moderada
|0.2%
|0.1%
|
0.0%
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|0.1%
|
0.2%
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
Os Estoques das Empresas - Mensal - (Business Inventories m/m) refletem a mudança nos estoques em armazéns varejistas, atacadistas e fabricantes de todo o país, no mês de relatórios em comparação com o anterior. Trata-se de um índice que apresenta a soma de todos os produtos disponíveis para venda para outras empresas e/ou consumidores finais.
Os dados são calculados com ajuda de entrevistas, feitas com varejistas, atacadistas e fabricantes, sobre seus estoques no final do mês de relatórios.
Acompanhando este indicador juntamente com o índice de vendas é possível prever as atividades de produção no futuro próximo. Investidores usam esse número para a previsão de demanda por mercadorias no futuro. Por exemplo, os estoques crescem menos do que as vendas, logo, a demanda aumenta estimulando o crescimento econômico. A situação oposta pode desencadear uma desaceleração da produção.
O Instituto de Análise Econômica dos Estados Unidos utiliza os dados para calcular o PIB e os principais indicadores econômicos.
O impacto do índice sobre as cotações do dólar depende de indicadores relacionados, isto é, indicadores de vendas, índices de preços, etc.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "EUA - Estoques das Empresas (Mensal) (United States Business Inventories m/m)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
