Os Estoques das Empresas - Mensal - (Business Inventories m/m) refletem a mudança nos estoques em armazéns varejistas, atacadistas e fabricantes de todo o país, no mês de relatórios em comparação com o anterior. Trata-se de um índice que apresenta a soma de todos os produtos disponíveis para venda para outras empresas e/ou consumidores finais.

Os dados são calculados com ajuda de entrevistas, feitas com varejistas, atacadistas e fabricantes, sobre seus estoques no final do mês de relatórios.

Acompanhando este indicador juntamente com o índice de vendas é possível prever as atividades de produção no futuro próximo. Investidores usam esse número para a previsão de demanda por mercadorias no futuro. Por exemplo, os estoques crescem menos do que as vendas, logo, a demanda aumenta estimulando o crescimento econômico. A situação oposta pode desencadear uma desaceleração da produção.

O Instituto de Análise Econômica dos Estados Unidos utiliza os dados para calcular o PIB e os principais indicadores econômicos.

O impacto do índice sobre as cotações do dólar depende de indicadores relacionados, isto é, indicadores de vendas, índices de preços, etc.

Últimos valores: