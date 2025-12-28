CalendárioSeções

EUA - Estoques das Empresas (Mensal) (United States Business Inventories m/m)

País:
Estados Unidos
USD, Dólar dos Estados Unidos
Fonte:
Departamento do Censo dos Estados Unidos (Census Bureau)
Setor:
Negócio
Moderada 0.2% 0.1% 0.0%
0.0%
Última divulgação Importância Atual Projeção Prévio
Prévio
0.1%
0.2%
Seguinte divulgação Atual Projeção Prévio
Prévio
Os Estoques das Empresas - Mensal - (Business Inventories m/m) refletem a mudança nos estoques em armazéns varejistas, atacadistas e fabricantes de todo o país, no mês de relatórios em comparação com o anterior. Trata-se de um índice que apresenta a soma de todos os produtos disponíveis para venda para outras empresas e/ou consumidores finais.

Os dados são calculados com ajuda de entrevistas, feitas com varejistas, atacadistas e fabricantes, sobre seus estoques no final do mês de relatórios.

Acompanhando este indicador juntamente com o índice de vendas é possível prever as atividades de produção no futuro próximo. Investidores usam esse número para a previsão de demanda por mercadorias no futuro. Por exemplo, os estoques crescem menos do que as vendas, logo, a demanda aumenta estimulando o crescimento econômico. A situação oposta pode desencadear uma desaceleração da produção.

O Instituto de Análise Econômica dos Estados Unidos utiliza os dados para calcular o PIB e os principais indicadores econômicos.

O impacto do índice sobre as cotações do dólar depende de indicadores relacionados, isto é, indicadores de vendas, índices de preços, etc.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "EUA - Estoques das Empresas (Mensal) (United States Business Inventories m/m)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
set. 2025
0.2%
0.1%
0.0%
ago. 2025
0.0%
0.1%
0.1%
jul. 2025
0.2%
0.1%
0.2%
jun. 2025
0.2%
-0.2%
0.0%
mai. 2025
0.0%
0.3%
0.0%
abr. 2025
0.0%
0.3%
0.1%
mar. 2025
0.1%
0.0%
0.2%
fev. 2025
0.2%
0.2%
0.3%
jan. 2025
0.3%
0.0%
-0.2%
dez. 2024
-0.2%
0.0%
0.1%
nov. 2024
0.1%
0.2%
0.0%
out. 2024
0.1%
0.2%
0.0%
set. 2024
0.1%
0.2%
0.3%
ago. 2024
0.3%
0.2%
0.3%
jul. 2024
0.4%
0.1%
0.3%
jun. 2024
0.3%
0.2%
0.5%
mai. 2024
0.5%
0.1%
0.3%
abr. 2024
0.3%
0.1%
-0.1%
mar. 2024
-0.1%
0.1%
0.3%
fev. 2024
0.4%
0.1%
0.0%
jan. 2024
0.0%
0.1%
0.3%
dez. 2023
0.4%
0.0%
-0.1%
nov. 2023
-0.1%
0.2%
-0.1%
out. 2023
-0.1%
0.4%
0.2%
set. 2023
0.4%
0.2%
0.4%
ago. 2023
0.4%
0.0%
0.1%
jul. 2023
0.0%
0.1%
-0.1%
jun. 2023
0.0%
0.2%
0.0%
mai. 2023
0.2%
0.1%
0.1%
abr. 2023
0.2%
0.0%
-0.2%
mar. 2023
-0.1%
0.1%
0.0%
fev. 2023
0.2%
0.1%
-0.2%
jan. 2023
-0.1%
0.4%
0.3%
dez. 2022
0.3%
0.4%
0.3%
nov. 2022
0.4%
0.4%
0.2%
out. 2022
0.3%
0.6%
0.2%
set. 2022
0.4%
0.7%
0.9%
ago. 2022
0.8%
1.0%
0.5%
jul. 2022
0.6%
1.4%
1.4%
jun. 2022
1.4%
1.3%
1.6%
mai. 2022
1.4%
1.6%
1.3%
abr. 2022
1.2%
1.8%
2.4%
mar. 2022
2.0%
1.3%
1.8%
fev. 2022
1.5%
1.6%
1.3%
jan. 2022
1.1%
1.8%
2.4%
dez. 2021
2.1%
1.3%
1.5%
nov. 2021
1.3%
1.0%
1.3%
out. 2021
1.2%
0.7%
0.8%
set. 2021
0.7%
0.6%
0.8%
ago. 2021
0.6%
0.7%
0.5%
