ODC: Oil-Dri Corporation Of America
El tipo de cambio de ODC de hoy ha cambiado un -1.04%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 59.45, mientras que el máximo ha alcanzado 60.97.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Oil-Dri Corporation Of America. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
ODC News
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de ODC hoy?
Oil-Dri Corporation Of America (ODC) se evalúa hoy en 60.05. El instrumento se negocia dentro de 59.45 - 60.97; el cierre de ayer ha sido 60.68 y el volumen comercial ha alcanzado 88. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios ODC en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Oil-Dri Corporation Of America?
Oil-Dri Corporation Of America se evalúa actualmente en 60.05. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 76.51% y USD. Monitoree los movimientos de ODC en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de ODC?
Puede comprar acciones de Oil-Dri Corporation Of America (ODC) al precio actual de 60.05. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 60.05 o 60.35, mientras que 88 y -0.51% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de ODC en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de ODC?
Invertir en Oil-Dri Corporation Of America implica tener en cuenta el rango anual 33.46 - 69.76 y el precio actual 60.05. Muchos comparan 0.07% y 43.83% antes de colocar órdenes en 60.05 o 60.35. Estudie los cambios diarios de precios de ODC en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Oil-Dri Corp Of America?
El precio más alto de Oil-Dri Corp Of America (ODC) en el último año ha sido 69.76. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 33.46 - 69.76, una comparación con 60.68 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Oil-Dri Corporation Of America en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Oil-Dri Corp Of America?
El precio más bajo de Oil-Dri Corp Of America (ODC) para el año ha sido 33.46. La comparación con los actuales 60.05 y 33.46 - 69.76 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de ODC en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de ODC?
En el pasado, Oil-Dri Corporation Of America ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 60.68 y 76.51% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 60.68
- Open
- 60.36
- Bid
- 60.05
- Ask
- 60.35
- Low
- 59.45
- High
- 60.97
- Volumen
- 88
- Cambio diario
- -1.04%
- Cambio mensual
- 0.07%
- Cambio a 6 meses
- 43.83%
- Cambio anual
- 76.51%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 4.734%
- Pronós.
- Prev.
- 4.651%