ODC: Oil-Dri Corporation Of America

60.05 USD 0.63 (1.04%)
Sector: Materias Primas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de ODC de hoy ha cambiado un -1.04%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 59.45, mientras que el máximo ha alcanzado 60.97.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Oil-Dri Corporation Of America. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

ODC News

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el precio de las acciones de ODC hoy?

Oil-Dri Corporation Of America (ODC) se evalúa hoy en 60.05. El instrumento se negocia dentro de 59.45 - 60.97; el cierre de ayer ha sido 60.68 y el volumen comercial ha alcanzado 88. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios ODC en tiempo real.

¿Se pagan dividendos en acciones de Oil-Dri Corporation Of America?

Oil-Dri Corporation Of America se evalúa actualmente en 60.05. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 76.51% y USD. Monitoree los movimientos de ODC en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo comprar acciones de ODC?

Puede comprar acciones de Oil-Dri Corporation Of America (ODC) al precio actual de 60.05. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 60.05 o 60.35, mientras que 88 y -0.51% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de ODC en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo invertir en acciones de ODC?

Invertir en Oil-Dri Corporation Of America implica tener en cuenta el rango anual 33.46 - 69.76 y el precio actual 60.05. Muchos comparan 0.07% y 43.83% antes de colocar órdenes en 60.05 o 60.35. Estudie los cambios diarios de precios de ODC en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Oil-Dri Corp Of America?

El precio más alto de Oil-Dri Corp Of America (ODC) en el último año ha sido 69.76. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 33.46 - 69.76, una comparación con 60.68 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Oil-Dri Corporation Of America en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Oil-Dri Corp Of America?

El precio más bajo de Oil-Dri Corp Of America (ODC) para el año ha sido 33.46. La comparación con los actuales 60.05 y 33.46 - 69.76 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de ODC en detalle en el gráfico en tiempo real.

¿Cuándo se ha producido la división de acciones de ODC?

En el pasado, Oil-Dri Corporation Of America ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 60.68 y 76.51% después de las acciones corporativas.

Rango diario
59.45 60.97
Rango anual
33.46 69.76
Cierres anteriores
60.68
Open
60.36
Bid
60.05
Ask
60.35
Low
59.45
High
60.97
Volumen
88
Cambio diario
-1.04%
Cambio mensual
0.07%
Cambio a 6 meses
43.83%
Cambio anual
76.51%
09 octubre, jueves
12:30
USD
Discurso del Presidente del Sistema de la Reserva Federal, Jerome Powell
Act.
Pronós.
Prev.
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
Prev.
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
Prev.
12:35
USD
Discurso de la Gobernadora de la Fed, Michelle Bowman
Act.
Pronós.
Prev.
12:45
USD
Discurso de la Gobernadora de la Fed, Michelle Bowman
Act.
Pronós.
Prev.
16:00
USD
Informe sobre la Valoración de la Oferta y la Demanda en la Agricultura Mundial
Act.
Pronós.
Prev.
16:45
USD
Discurso de Michael Barr, Vicepresidente de la Reserva Federal para la Supervisión
Act.
Pronós.
Prev.
17:00
USD
Subasta de Bonos del Estado a 30 Años
Act.
4.734%
Pronós.
Prev.
4.651%
19:45
USD
Discurso de la Gobernadora de la Fed, Michelle Bowman
Act.
Pronós.
Prev.