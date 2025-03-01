КотировкиРазделы
ODC: Oil-Dri Corporation Of America

60.07 USD 0.61 (1.01%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс ODC за сегодня изменился на -1.01%. При этом минимальная цена на торгах достигала 59.45, а максимальная — 60.50.

Следите за динамикой Oil-Dri Corporation Of America. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций ODC сегодня?

Oil-Dri Corporation Of America (ODC) сегодня оценивается на уровне 60.07. Инструмент торгуется в пределах 59.45 - 60.50, вчерашнее закрытие составило 60.68, а торговый объем достиг 12. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ODC в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Oil-Dri Corporation Of America?

Oil-Dri Corporation Of America в настоящее время оценивается в 60.07. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 76.57% и USD. Отслеживайте движения ODC на графике в реальном времени.

Как купить акции ODC?

Вы можете купить акции Oil-Dri Corporation Of America (ODC) по текущей цене 60.07. Ордера обычно размещаются около 60.07 или 60.37, тогда как 12 и -0.48% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ODC на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции ODC?

Инвестирование в Oil-Dri Corporation Of America предполагает учет годового диапазона 33.46 - 69.76 и текущей цены 60.07. Многие сравнивают 0.10% и 43.88% перед размещением ордеров на 60.07 или 60.37. Изучайте ежедневные изменения цены ODC на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Oil-Dri Corp Of America?

Самая высокая цена Oil-Dri Corp Of America (ODC) за последний год составила 69.76. Акции заметно колебались в пределах 33.46 - 69.76, сравнение с 60.68 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Oil-Dri Corporation Of America на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Oil-Dri Corp Of America?

Самая низкая цена Oil-Dri Corp Of America (ODC) за год составила 33.46. Сравнение с текущими 60.07 и 33.46 - 69.76 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ODC во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций ODC?

В прошлом Oil-Dri Corporation Of America проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 60.68 и 76.57% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
59.45 60.50
Годовой диапазон
33.46 69.76
Предыдущее закрытие
60.68
Open
60.36
Bid
60.07
Ask
60.37
Low
59.45
High
60.50
Объем
12
Дневное изменение
-1.01%
Месячное изменение
0.10%
6-месячное изменение
43.88%
Годовое изменение
76.57%
