ODC: Oil-Dri Corporation Of America
Курс ODC за сегодня изменился на -1.01%. При этом минимальная цена на торгах достигала 59.45, а максимальная — 60.50.
Следите за динамикой Oil-Dri Corporation Of America. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций ODC сегодня?
Oil-Dri Corporation Of America (ODC) сегодня оценивается на уровне 60.07. Инструмент торгуется в пределах 59.45 - 60.50, вчерашнее закрытие составило 60.68, а торговый объем достиг 12. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ODC в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Oil-Dri Corporation Of America?
Oil-Dri Corporation Of America в настоящее время оценивается в 60.07. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 76.57% и USD. Отслеживайте движения ODC на графике в реальном времени.
Как купить акции ODC?
Вы можете купить акции Oil-Dri Corporation Of America (ODC) по текущей цене 60.07. Ордера обычно размещаются около 60.07 или 60.37, тогда как 12 и -0.48% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ODC на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции ODC?
Инвестирование в Oil-Dri Corporation Of America предполагает учет годового диапазона 33.46 - 69.76 и текущей цены 60.07. Многие сравнивают 0.10% и 43.88% перед размещением ордеров на 60.07 или 60.37. Изучайте ежедневные изменения цены ODC на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Oil-Dri Corp Of America?
Самая высокая цена Oil-Dri Corp Of America (ODC) за последний год составила 69.76. Акции заметно колебались в пределах 33.46 - 69.76, сравнение с 60.68 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Oil-Dri Corporation Of America на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Oil-Dri Corp Of America?
Самая низкая цена Oil-Dri Corp Of America (ODC) за год составила 33.46. Сравнение с текущими 60.07 и 33.46 - 69.76 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ODC во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций ODC?
В прошлом Oil-Dri Corporation Of America проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 60.68 и 76.57% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 60.68
- Open
- 60.36
- Bid
- 60.07
- Ask
- 60.37
- Low
- 59.45
- High
- 60.50
- Объем
- 12
- Дневное изменение
- -1.01%
- Месячное изменение
- 0.10%
- 6-месячное изменение
- 43.88%
- Годовое изменение
- 76.57%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.651%