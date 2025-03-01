ODC hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün Oil-Dri Corporation Of America hisse senedi 60.68 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 60.34 - 61.50 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 61.46 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 48 değerine ulaştı. ODC canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

Oil-Dri Corporation Of America hisse senedi temettü ödüyor mu? Oil-Dri Corporation Of America hisse senedi şu anda 60.68 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 78.37% ve USD değerlerini izler. ODC hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

ODC hisse senedi nasıl alınır? Oil-Dri Corporation Of America hisselerini şu anki 60.68 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 60.68 ve Ask 60.98 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 48 ve günlük değişim oranı -1.33% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte ODC fiyat hareketlerini takip edin.

ODC hisse senedine nasıl yatırım yapılır? Oil-Dri Corporation Of America hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 33.46 - 69.76 ve mevcut fiyatı 60.68 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 60.68 veya Ask 60.98 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 1.12% ve 6 aylık değişim oranı 45.34% değerlerini karşılaştırır. ODC fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

Oil-Dri Corp Of America hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? Oil-Dri Corp Of America hisse senedi yıllık olarak 69.76 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 33.46 - 69.76). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 61.46 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Oil-Dri Corporation Of America performansını takip edin.

Oil-Dri Corp Of America hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? Oil-Dri Corp Of America (ODC) hisse senedi yıllık olarak en düşük 33.46 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 60.68 ve hareket ettiği yıllık aralık 33.46 - 69.76 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki ODC fiyat hareketlerini izleyin.