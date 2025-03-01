KotasyonBölümler
Dövizler / ODC
Geri dön - Hisse senetleri

ODC: Oil-Dri Corporation Of America

60.68 USD 0.78 (1.27%)
Sektör: Temel materyaller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

ODC fiyatı bugün -1.27% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 60.34 ve Yüksek fiyatı olarak 61.50 aralığında işlem gördü.

Oil-Dri Corporation Of America hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ODC haberleri

Sıkça sorulan sorular

ODC hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?

Bugün Oil-Dri Corporation Of America hisse senedi 60.68 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 60.34 - 61.50 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 61.46 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 48 değerine ulaştı. ODC canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

Oil-Dri Corporation Of America hisse senedi temettü ödüyor mu?

Oil-Dri Corporation Of America hisse senedi şu anda 60.68 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 78.37% ve USD değerlerini izler. ODC hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

ODC hisse senedi nasıl alınır?

Oil-Dri Corporation Of America hisselerini şu anki 60.68 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 60.68 ve Ask 60.98 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 48 ve günlük değişim oranı -1.33% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte ODC fiyat hareketlerini takip edin.

ODC hisse senedine nasıl yatırım yapılır?

Oil-Dri Corporation Of America hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 33.46 - 69.76 ve mevcut fiyatı 60.68 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 60.68 veya Ask 60.98 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 1.12% ve 6 aylık değişim oranı 45.34% değerlerini karşılaştırır. ODC fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

Oil-Dri Corp Of America hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?

Oil-Dri Corp Of America hisse senedi yıllık olarak 69.76 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 33.46 - 69.76). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 61.46 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Oil-Dri Corporation Of America performansını takip edin.

Oil-Dri Corp Of America hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?

Oil-Dri Corp Of America (ODC) hisse senedi yıllık olarak en düşük 33.46 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 60.68 ve hareket ettiği yıllık aralık 33.46 - 69.76 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki ODC fiyat hareketlerini izleyin.

ODC hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?

Oil-Dri Corporation Of America geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 61.46 ve yıllık değişim oranı 78.37% değerlerinde görülebilir.

Günlük aralık
60.34 61.50
Yıllık aralık
33.46 69.76
Önceki kapanış
61.46
Açılış
61.50
Satış
60.68
Alış
60.98
Düşük
60.34
Yüksek
61.50
Hacim
48
Günlük değişim
-1.27%
Aylık değişim
1.12%
6 aylık değişim
45.34%
Yıllık değişim
78.37%
09 Ekim, Perşembe
12:30
USD
Fed Başkanı Powell Konuşması
Açıklanan
Beklenti
Önceki
12:30
USD
Yeni İşsizlik Başvuruları
Açıklanan
Beklenti
Önceki
12:30
USD
Devam Eden İşsizlik Başvuruları
Açıklanan
Beklenti
Önceki
12:35
USD
Fed Başkanı Bowman'ın Konuşması
Açıklanan
Beklenti
Önceki
12:45
USD
Fed Başkanı Bowman'ın Konuşması
Açıklanan
Beklenti
Önceki
16:00
USD
USDA WASDE Raporu
Açıklanan
Beklenti
Önceki
16:45
USD
Fed Denetimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Barr'ın Konuşması
Açıklanan
Beklenti
Önceki
17:00
USD
30 Yıllık Tahvil İhalesi
Açıklanan
Beklenti
Önceki
4.651%
19:45
USD
Fed Başkanı Bowman'ın Konuşması
Açıklanan
Beklenti
Önceki