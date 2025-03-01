- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
ODC: Oil-Dri Corporation Of America
ODC fiyatı bugün -1.27% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 60.34 ve Yüksek fiyatı olarak 61.50 aralığında işlem gördü.
Oil-Dri Corporation Of America hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ODC haberleri
- Oil-Dri çeyrek nakit temettülerini açıkladı, 22 yıllık serisini sürdürüyor
- Oil-Dri declares quarterly cash dividends, maintains 22-year streak
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 17
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 3
- The Zacks Analyst Blog Highlights Broadcom, Berkshire Hathaway, Johnson & Johnson, Oil-Dri Corp. of America and Park Aerospace
- Top Analyst Reports for Broadcom, Berkshire Hathaway & Johnson & Johnson
- Oil-Dri Corporation appoints new VP of research & development
- Amlan International expands in Brazil with Boviz distribution deal
- Rare Stock Picks In June 2025 - From 26 Discerning Analysts
- Clorox Among 14 Dividend Growth Companies Announcing Annual Increases In July
- Oil-Dri director Chube sells $139k in stock
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 8
- Earnings call transcript: Oil-Dri’s Q3 2025 sees strong net income, dividend boost
- Oil-Dri shares rise as Q3 earnings beat previous year
- Oil-Dri Announces Highest Third Quarter Results on Record
- Oil-Dri announces 16% dividend increase for shareholders
- Oil-Dri: Consensus Is Missing The Inflection (NYSE:ODC)
- Caterpillar To Lead Dividend Increases In June As Lowe’s Boosted Payout At End Of May
- ODC stock soars to all-time high, reaching $50 milestone
- Oil-Dri Corporation of America: Strong Performance Justifies Continued Optimism (ODC)
- Oil-Dri Corporation of America (ODC) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Oil-Dri Of America (ODC) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of March 2
Sıkça sorulan sorular
ODC hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?
Bugün Oil-Dri Corporation Of America hisse senedi 60.68 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 60.34 - 61.50 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 61.46 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 48 değerine ulaştı. ODC canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.
Oil-Dri Corporation Of America hisse senedi temettü ödüyor mu?
Oil-Dri Corporation Of America hisse senedi şu anda 60.68 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 78.37% ve USD değerlerini izler. ODC hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.
ODC hisse senedi nasıl alınır?
Oil-Dri Corporation Of America hisselerini şu anki 60.68 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 60.68 ve Ask 60.98 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 48 ve günlük değişim oranı -1.33% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte ODC fiyat hareketlerini takip edin.
ODC hisse senedine nasıl yatırım yapılır?
Oil-Dri Corporation Of America hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 33.46 - 69.76 ve mevcut fiyatı 60.68 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 60.68 veya Ask 60.98 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 1.12% ve 6 aylık değişim oranı 45.34% değerlerini karşılaştırır. ODC fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.
Oil-Dri Corp Of America hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?
Oil-Dri Corp Of America hisse senedi yıllık olarak 69.76 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 33.46 - 69.76). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 61.46 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Oil-Dri Corporation Of America performansını takip edin.
Oil-Dri Corp Of America hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?
Oil-Dri Corp Of America (ODC) hisse senedi yıllık olarak en düşük 33.46 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 60.68 ve hareket ettiği yıllık aralık 33.46 - 69.76 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki ODC fiyat hareketlerini izleyin.
ODC hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?
Oil-Dri Corporation Of America geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 61.46 ve yıllık değişim oranı 78.37% değerlerinde görülebilir.
- Önceki kapanış
- 61.46
- Açılış
- 61.50
- Satış
- 60.68
- Alış
- 60.98
- Düşük
- 60.34
- Yüksek
- 61.50
- Hacim
- 48
- Günlük değişim
- -1.27%
- Aylık değişim
- 1.12%
- 6 aylık değişim
- 45.34%
- Yıllık değişim
- 78.37%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- 4.651%