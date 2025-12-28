CalendárioSeções

Calendário Econômico

Países

EUA - Vendas no Varejo (Mensal) (United States Retail Sales m/m)

País:
Estados Unidos
USD, Dólar dos Estados Unidos
Fonte:
Departamento do Censo dos Estados Unidos (Census Bureau)
Setor:
Consumidor
Alta 0.0% -0.1%
0.1%
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
1.1%
0.0%
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
  • Visão geral
  • Gráfico
  • Histórico
  • Widget

As Vendas no Varejo - Mensal - (Retail Sales m/m) caracterizam a mudança nas vendas no varejo, nos EUA, no mês de relatórios em comparação com o anterior. Seu cálculo leva em conta dois tipos de empresas de varejo: lojas com pontos de venda fixos e sem eles (através de catálogos eletrônicos e de papel de quiosques, vendas porta em porta, máquinas de venda automática, etc.).

O indicador é calculado por meio de uma pesquisa escrita com cerca de 12 000 varejistas de todas as formas e tamanhos em todo o país. A amostra é atualizada trimestralmente, para ter em conta as empresas emergentes e excluir as que fecharam.

O indicador é altamente sazonal, isto é, 20% de todas as vendas de varejo do país ocorre durante os feriados de Natal e Ano Novo. Por isso, os economistas interpretam a versão com ajuste sazonal do índice.

O indicador é amplamente utilizado por analistas ao avaliar as condições econômicas no país.

  • O Instituto de Análise Econômica dos Estados Unidos utiliza os dados no cálculo do PIB.
  • O Bureau of Labor Statistics utiliza os dados sobre as vendas no varejo no desenvolvimento de índices de preços ao consumidor.
  • O Federal Reserve usa este indicador para avaliar as compras do consumidor dentro da análise geral da atividade econômica no país.
  • Investidores usam os dados para avaliação da atividade de consumo.

A saída do relatório sobre as vendas no varejo pode ter um impacto sobre as cotações do dólar. O fato de as vendas ao varejo diminuírem significa que os consumidores reduziram o nível de custos. Isso pode levar a uma redução da atividade econômica no país e um impacto negativo sobre o dólar.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "EUA - Vendas no Varejo (Mensal) (United States Retail Sales m/m)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
out. 2025
0.0%
-0.1%
0.1%
set. 2025
0.2%
-0.2%
0.6%
ago. 2025
0.6%
-0.3%
0.6%
jul. 2025
0.5%
0.8%
0.9%
jun. 2025
0.6%
0.1%
-0.9%
mai. 2025
-0.9%
-0.3%
-0.1%
abr. 2025
0.1%
0.6%
1.7%
mar. 2025
1.4%
0.3%
0.2%
fev. 2025
0.2%
-0.2%
-1.2%
jan. 2025
-0.9%
0.5%
0.7%
dez. 2024
0.4%
0.5%
0.8%
nov. 2024
0.7%
-0.2%
0.5%
out. 2024
0.4%
0.0%
0.8%
set. 2024
0.4%
0.4%
0.1%
ago. 2024
0.1%
0.9%
1.1%
jul. 2024
1.0%
0.1%
-0.2%
jun. 2024
0.0%
0.4%
0.3%
mai. 2024
0.1%
-0.4%
-0.2%
abr. 2024
0.0%
0.1%
0.6%
mar. 2024
0.7%
0.2%
0.9%
fev. 2024
0.6%
-0.2%
-1.1%
jan. 2024
-0.8%
1.1%
0.4%
dez. 2023
0.6%
-0.3%
0.3%
nov. 2023
0.3%
0.0%
-0.2%
out. 2023
-0.1%
0.0%
0.9%
set. 2023
0.7%
0.0%
0.8%
ago. 2023
0.6%
0.0%
0.5%
jul. 2023
0.7%
0.0%
0.3%
jun. 2023
0.2%
0.0%
0.5%
mai. 2023
0.3%
-0.1%
0.4%
abr. 2023
0.4%
0.1%
-0.7%
mar. 2023
-1.0%
0.1%
-0.2%
fev. 2023
-0.4%
-0.1%
3.2%
jan. 2023
3.0%
0.1%
-1.1%
dez. 2022
-1.1%
0.1%
-1.0%
nov. 2022
-0.6%
-0.3%
1.3%
out. 2022
1.3%
0.0%
0.0%
set. 2022
0.0%
0.5%
0.4%
ago. 2022
0.3%
-0.1%
-0.4%
jul. 2022
0.0%
-0.7%
0.8%
jun. 2022
1.0%
0.3%
-0.3%
mai. 2022
-0.3%
0.8%
0.7%
abr. 2022
0.9%
-0.5%
1.4%
mar. 2022
0.5%
0.0%
0.8%
fev. 2022
0.3%
0.3%
4.9%
jan. 2022
3.8%
-0.6%
-2.5%
dez. 2021
-1.9%
0.5%
0.3%
nov. 2021
0.3%
0.1%
1.8%
out. 2021
1.7%
-0.1%
0.7%
set. 2021
0.7%
-0.1%
0.7%
12345
Exportar relatório

Widget do calendário econômico para seu site

Crie seu próprio calendário de eventos econômicos. Para fazer isso, basta especificar seu tamanho e período de exibição. Você pode usar esse widget gratuitamente em seus sites. Em troca, pedimos que você mantenha o código fornecido inalterado.

Os dados do Calendário são fornecidos como são apresentados. A frequência e o cronograma de liberação de notícias econômicas, bem como os valores dos indicadores econômicos podem mudar sem nosso conhecimento. Você pode usar as informações fornecidas, mas aceita todos os riscos associados à tomada de decisões de negociação com base nos dados do Calendário.

Plugin oficial para sites em WordPress

Plugin oficial para sites em WordPress

Baixar
MQL5 Algo Trading Community
Tipo de Widget
Idioma
Colorido
Formato de data
Tamanho
×
Exibir informações
Período de calendário padrão
Seu código embutido