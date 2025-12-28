Calendário Econômico
EUA - Vendas no Varejo (Mensal) (United States Retail Sales m/m)
|Alta
|0.0%
|-0.1%
|
0.1%
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|1.1%
|
0.0%
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
As Vendas no Varejo - Mensal - (Retail Sales m/m) caracterizam a mudança nas vendas no varejo, nos EUA, no mês de relatórios em comparação com o anterior. Seu cálculo leva em conta dois tipos de empresas de varejo: lojas com pontos de venda fixos e sem eles (através de catálogos eletrônicos e de papel de quiosques, vendas porta em porta, máquinas de venda automática, etc.).
O indicador é calculado por meio de uma pesquisa escrita com cerca de 12 000 varejistas de todas as formas e tamanhos em todo o país. A amostra é atualizada trimestralmente, para ter em conta as empresas emergentes e excluir as que fecharam.
O indicador é altamente sazonal, isto é, 20% de todas as vendas de varejo do país ocorre durante os feriados de Natal e Ano Novo. Por isso, os economistas interpretam a versão com ajuste sazonal do índice.
O indicador é amplamente utilizado por analistas ao avaliar as condições econômicas no país.
- O Instituto de Análise Econômica dos Estados Unidos utiliza os dados no cálculo do PIB.
- O Bureau of Labor Statistics utiliza os dados sobre as vendas no varejo no desenvolvimento de índices de preços ao consumidor.
- O Federal Reserve usa este indicador para avaliar as compras do consumidor dentro da análise geral da atividade econômica no país.
- Investidores usam os dados para avaliação da atividade de consumo.
A saída do relatório sobre as vendas no varejo pode ter um impacto sobre as cotações do dólar. O fato de as vendas ao varejo diminuírem significa que os consumidores reduziram o nível de custos. Isso pode levar a uma redução da atividade econômica no país e um impacto negativo sobre o dólar.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "EUA - Vendas no Varejo (Mensal) (United States Retail Sales m/m)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
Widget do calendário econômico para seu site
Crie seu próprio calendário de eventos econômicos. Para fazer isso, basta especificar seu tamanho e período de exibição. Você pode usar esse widget gratuitamente em seus sites. Em troca, pedimos que você mantenha o código fornecido inalterado.
Os dados do Calendário são fornecidos como são apresentados. A frequência e o cronograma de liberação de notícias econômicas, bem como os valores dos indicadores econômicos podem mudar sem nosso conhecimento. Você pode usar as informações fornecidas, mas aceita todos os riscos associados à tomada de decisões de negociação com base nos dados do Calendário.
Plugin oficial para sites em WordPress