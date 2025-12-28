O Crédito ao Consumidor do Fed - Mensal - (Fed Consumer Credit m/m) reflete mensalmente a mudança na quantidade de empréstimos a pessoas físicas. O relatório leva em consideração os empréstimos tomados para casa, família e outras despesas pessoais. Não são incluídos empréstimos garantidos por imóveis.

O crédito ao consumidor nos Estados Unidos é dividido em dois tipos: renovável ​​(por exemplo, cheque especial ou cartão de crédito, o que representa a maior parte dos empréstimos ao consumidor no país) e não renováveis ​​(empréstimos com uma quantidade finita reembolsáveis segundo um cronograma pré-estabelecido). A maioria dos créditos não renováveis nos EUA são usados para carros e educação.

O índice é calculado com base nas informações de bancos, instituições financeiras, varejistas e cooperativas de crédito. A variação percentual para o período consiste no nível de créditos no período anterior dividido pelo valor atual.

O indicador é utilizado para avaliar o potencial de vendas no varejo, e mostra a mudança no nível das taxas de juro. O crescimento do índice indica um aumento nos gastos do consumidor, e, portanto, o potencial aumento da inflação, e o aumento da atividade no setor financeiro e de crédito. No entanto, um aumento endividamento excessivo da população pode indicar o sobreaquecimento da economia.

Em geral, o crescimento do crédito ao consumidor tem um impacto positivo nas cotações do dólar dos EUA.

