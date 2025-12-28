Calendário Econômico
Crédito ao Consumidor do Sistema da Reserva Federal (FRS) (Mensal) (Federal Reserve System (Fed) Consumer Credit m/m)
|Moderada
|$9.18 bilh
|$11.43 bilh
|
$11.01 bilh
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|$11.03 bilh
|
$9.18 bilh
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
O Crédito ao Consumidor do Fed - Mensal - (Fed Consumer Credit m/m) reflete mensalmente a mudança na quantidade de empréstimos a pessoas físicas. O relatório leva em consideração os empréstimos tomados para casa, família e outras despesas pessoais. Não são incluídos empréstimos garantidos por imóveis.
O crédito ao consumidor nos Estados Unidos é dividido em dois tipos: renovável (por exemplo, cheque especial ou cartão de crédito, o que representa a maior parte dos empréstimos ao consumidor no país) e não renováveis (empréstimos com uma quantidade finita reembolsáveis segundo um cronograma pré-estabelecido). A maioria dos créditos não renováveis nos EUA são usados para carros e educação.
O índice é calculado com base nas informações de bancos, instituições financeiras, varejistas e cooperativas de crédito. A variação percentual para o período consiste no nível de créditos no período anterior dividido pelo valor atual.
O indicador é utilizado para avaliar o potencial de vendas no varejo, e mostra a mudança no nível das taxas de juro. O crescimento do índice indica um aumento nos gastos do consumidor, e, portanto, o potencial aumento da inflação, e o aumento da atividade no setor financeiro e de crédito. No entanto, um aumento endividamento excessivo da população pode indicar o sobreaquecimento da economia.
Em geral, o crescimento do crédito ao consumidor tem um impacto positivo nas cotações do dólar dos EUA.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Crédito ao Consumidor do Sistema da Reserva Federal (FRS) (Mensal) (Federal Reserve System (Fed) Consumer Credit m/m)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
