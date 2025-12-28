CalendárioSeções

Crédito ao Consumidor do Sistema da Reserva Federal (FRS) (Mensal) (Federal Reserve System (Fed) Consumer Credit m/m)

País:
Estados Unidos
USD, Dólar dos Estados Unidos
Fonte:
Conselho de Governadores do Sistema da Reserva Federal (Board of Governors of Federal Reserve System)
Setor:
Consumidor
Moderada $​9.18 bilh $​11.43 bilh
$​11.01 bilh
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
$​11.03 bilh
$​9.18 bilh
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
  • Visão geral
  • Gráfico
  • Histórico
  • Widget

O Crédito ao Consumidor do Fed - Mensal - (Fed Consumer Credit m/m) reflete mensalmente a mudança na quantidade de empréstimos a pessoas físicas. O relatório leva em consideração os empréstimos tomados para casa, família e outras despesas pessoais. Não são incluídos empréstimos garantidos por imóveis.

O crédito ao consumidor nos Estados Unidos é dividido em dois tipos: renovável ​​(por exemplo, cheque especial ou cartão de crédito, o que representa a maior parte dos empréstimos ao consumidor no país) e não renováveis ​​(empréstimos com uma quantidade finita reembolsáveis segundo um cronograma pré-estabelecido). A maioria dos créditos não renováveis nos EUA são usados para carros e educação.

O índice é calculado com base nas informações de bancos, instituições financeiras, varejistas e cooperativas de crédito. A variação percentual para o período consiste no nível de créditos no período anterior dividido pelo valor atual.

O indicador é utilizado para avaliar o potencial de vendas no varejo, e mostra a mudança no nível das taxas de juro. O crescimento do índice indica um aumento nos gastos do consumidor, e, portanto, o potencial aumento da inflação, e o aumento da atividade no setor financeiro e de crédito. No entanto, um aumento endividamento excessivo da população pode indicar o sobreaquecimento da economia.

Em geral, o crescimento do crédito ao consumidor tem um impacto positivo nas cotações do dólar dos EUA.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Crédito ao Consumidor do Sistema da Reserva Federal (FRS) (Mensal) (Federal Reserve System (Fed) Consumer Credit m/m)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
out. 2025
$​9.18 bilh
$​11.43 bilh
$​11.01 bilh
set. 2025
$​13.09 bilh
$​11.78 bilh
$​3.13 bilh
ago. 2025
$​0.36 bilh
$​11.24 bilh
$​18.05 bilh
jul. 2025
$​16.01 bilh
$​11.14 bilh
$​-4.28 bilh
jun. 2025
$​7.37 bilh
$​11.26 bilh
$​5.13 bilh
mai. 2025
$​5.10 bilh
$​13.27 bilh
$​16.87 bilh
abr. 2025
$​17.87 bilh
$​13.30 bilh
$​-3.40 bilh
mar. 2025
$​10.17 bilh
$​13.26 bilh
$​-0.61 bilh
fev. 2025
$​-0.81 bilh
$​13.12 bilh
$​8.90 bilh
jan. 2025
$​18.08 bilh
$​29.71 bilh
$​-100.00 bilh
dez. 2024
$​40.85 bilh
$​10.84 bilh
$​-5.37 bilh
nov. 2024
$​-7.49 bilh
$​11.31 bilh
$​17.32 bilh
out. 2024
$​19.24 bilh
$​14.68 bilh
$​3.21 bilh
set. 2024
$​6.00 bilh
$​16.27 bilh
$​7.64 bilh
ago. 2024
$​8.93 bilh
$​15.67 bilh
$​26.63 bilh
jul. 2024
$​25.45 bilh
$​11.73 bilh
$​5.23 bilh
jun. 2024
$​8.93 bilh
$​11.24 bilh
$​13.95 bilh
mai. 2024
$​11.35 bilh
$​3.22 bilh
$​6.49 bilh
abr. 2024
$​6.40 bilh
$​1.95 bilh
$​-1.10 bilh
mar. 2024
$​6.27 bilh
$​6.82 bilh
$​15.02 bilh
fev. 2024
$​14.12 bilh
$​-0.74 bilh
$​17.68 bilh
jan. 2024
$​19.49 bilh
$​-2.26 bilh
$​0.92 bilh
dez. 2023
$​1.56 bilh
$​23.48 bilh
nov. 2023
$​23.75 bilh
$​5.13 bilh
out. 2023
$​5.13 bilh
$​6.16 bilh
$​12.22 bilh
set. 2023
$​9.06 bilh
$​9.01 bilh
$​-15.79 bilh
ago. 2023
$​-15.63 bilh
$​15.85 bilh
$​10.99 bilh
jul. 2023
$​10.40 bilh
$​18.37 bilh
$​14.02 bilh
jun. 2023
$​17.85 bilh
$​18.28 bilh
$​9.46 bilh
mai. 2023
$​7.24 bilh
$​18.79 bilh
$​20.32 bilh
abr. 2023
$​23.01 bilh
$​17.36 bilh
$​22.84 bilh
mar. 2023
$​26.51 bilh
$​18.53 bilh
$​15.03 bilh
fev. 2023
$​15.29 bilh
$​26.38 bilh
$​19.47 bilh
jan. 2023
$​14.80 bilh
$​26.38 bilh
$​10.69 bilh
dez. 2022
$​11.56 bilh
$​28.71 bilh
$​33.11 bilh
nov. 2022
$​27.96 bilh
$​31.37 bilh
$​29.12 bilh
out. 2022
$​27.08 bilh
$​33.33 bilh
$​25.82 bilh
set. 2022
$​24.98 bilh
$​35.49 bilh
$​30.18 bilh
ago. 2022
$​32.24 bilh
$​36.40 bilh
$​26.10 bilh
jul. 2022
$​23.81 bilh
$​37.24 bilh
$​39.06 bilh
jun. 2022
$​40.15 bilh
$​33.37 bilh
$​23.79 bilh
mai. 2022
$​22.35 bilh
$​32.24 bilh
$​36.76 bilh
abr. 2022
$​38.07 bilh
$​29.57 bilh
$​47.34 bilh
mar. 2022
$​52.43 bilh
$​24.38 bilh
$​37.70 bilh
fev. 2022
$​41.82 bilh
$​23.02 bilh
$​8.93 bilh
jan. 2022
$​6.84 bilh
$​24.33 bilh
$​22.38 bilh
dez. 2021
$​18.90 bilh
$​24.03 bilh
$​38.82 bilh
nov. 2021
$​39.99 bilh
$​21.54 bilh
$​16.01 bilh
out. 2021
$​16.90 bilh
$​25.18 bilh
$​27.82 bilh
set. 2021
$​29.91 bilh
$​26.48 bilh
$​13.76 bilh
