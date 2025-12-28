Calendário Econômico
USA - Estoques no Varejo, excl. Automóveis (Mensal) (United States Retail Inventories excl. Autos m/m)
|Moderada
|0.0%
|
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|
0.0%
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
Os Estoques do Varejo excl. Automóveis - Mensal - (Retail Inventories excl. Autos m/m) refletem a mudança nos estoques mantidos pelos varejistas em todo o país no mês de referência em comparação com o mês anterior. Os veículos são excluídos do cálculo do indicador. O indicador reflete o número de produtos disponíveis para venda a outras empresas e/ou ao consumidor final. O indicador é usado para avaliar a atividade de produção no curto prazo.
Últimos valores:
dados atuais
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "USA - Estoques no Varejo, excl. Automóveis (Mensal) (United States Retail Inventories excl. Autos m/m)".
