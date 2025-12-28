CalendárioSeções

Calendário Econômico

Países

USA - Estoques no Varejo, excl. Automóveis (Mensal) (United States Retail Inventories excl. Autos m/m)

País:
Estados Unidos
USD, Dólar dos Estados Unidos
Fonte:
Departamento do Censo dos Estados Unidos (Census Bureau)
Setor:
Consumidor
Moderada 0.0%
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
0.0%
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
  • Visão geral
  • Gráfico
  • Histórico
  • Widget

Os Estoques do Varejo excl. Automóveis - Mensal - (Retail Inventories excl. Autos m/m) refletem a mudança nos estoques mantidos pelos varejistas em todo o país no mês de referência em comparação com o mês anterior. Os veículos são excluídos do cálculo do indicador. O indicador reflete o número de produtos disponíveis para venda a outras empresas e/ou ao consumidor final. O indicador é usado para avaliar a atividade de produção no curto prazo.

Últimos valores:

dados atuais

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "USA - Estoques no Varejo, excl. Automóveis (Mensal) (United States Retail Inventories excl. Autos m/m)".

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
set. 2025
0.0%
set. 2025 prelim.
N/D
0.0%
ago. 2025
0.0%
0.3%
ago. 2025 prelim.
0.3%
0.2%
jul. 2025
0.1%
0.1%
jul. 2025 prelim.
0.1%
-0.1%
jun. 2025
-0.1%
0.0%
jun. 2025 prelim.
0.0%
0.1%
mai. 2025
0.2%
0.2%
mai. 2025 prelim.
0.2%
0.3%
abr. 2025
0.3%
0.3%
abr. 2025 prelim.
0.3%
0.3%
mar. 2025
0.4%
0.4%
mar. 2025 prelim.
0.4%
0.1%
fev. 2025
0.1%
0.1%
fev. 2025 prelim.
0.1%
0.5%
jan. 2025
0.5%
0.4%
jan. 2025 prelim.
0.4%
-0.1%
dez. 2024
-0.1%
0.2%
dez. 2024 prelim.
0.2%
0.4%
nov. 2024
0.5%
0.6%
nov. 2024 prelim.
0.6%
0.3%
out. 2024
0.1%
0.1%
out. 2024 prelim.
0.1%
0.1%
set. 2024
0.2%
0.1%
set. 2024 prelim.
0.1%
0.5%
ago. 2024
0.5%
0.4%
ago. 2024 prelim.
0.4%
0.5%
jul. 2024
0.5%
0.5%
jul. 2024 prelim.
0.5%
0.3%
jun. 2024
0.2%
0.2%
jun. 2024 prelim.
0.2%
-0.1%
mai. 2024
0.0%
0.0%
mai. 2024 prelim.
0.0%
0.2%
abr. 2024
0.3%
0.3%
abr. 2024 prelim.
0.3%
-0.4%
mar. 2024
-0.2%
-0.1%
mar. 2024 prelim.
-0.1%
0.3%
fev. 2024
0.4%
0.4%
fev. 2024 prelim.
0.4%
0.3%
jan. 2024
0.3%
0.3%
jan. 2024 prelim.
0.3%
0.4%
dez. 2023
0.4%
0.6%
dez. 2023 prelim.
0.6%
-0.6%
nov. 2023
-0.9%
-0.8%
nov. 2023 prelim.
-0.8%
-1.1%
out. 2023
-0.9%
-0.9%
out. 2023 prelim.
-0.9%
-0.4%
set. 2023
0.4%
0.3%
set. 2023 prelim.
0.3%
0.6%
12345
Exportar relatório

Widget do calendário econômico para seu site

Crie seu próprio calendário de eventos econômicos. Para fazer isso, basta especificar seu tamanho e período de exibição. Você pode usar esse widget gratuitamente em seus sites. Em troca, pedimos que você mantenha o código fornecido inalterado.

Os dados do Calendário são fornecidos como são apresentados. A frequência e o cronograma de liberação de notícias econômicas, bem como os valores dos indicadores econômicos podem mudar sem nosso conhecimento. Você pode usar as informações fornecidas, mas aceita todos os riscos associados à tomada de decisões de negociação com base nos dados do Calendário.

Plugin oficial para sites em WordPress

Plugin oficial para sites em WordPress

Baixar
MQL5 Algo Trading Community
Tipo de Widget
Idioma
Colorido
Formato de data
Tamanho
×
Exibir informações
Período de calendário padrão
Seu código embutido