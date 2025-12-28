Os Estoques do Varejo - Mensal - (Retail Inventories m/m) refletem a mudança nos estoques de mercadorias mantidas pelos varejistas em todo o país no mês relatado em comparação com o mês anterior. O indicador reflete o número de produtos disponíveis para venda a outras empresas e/ou ao consumidor final. O indicador é usado para avaliar a atividade de produção no curto prazo.

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "EUA - Estoques no Varejo (Mensal) (United States Retail Inventories m/m)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).