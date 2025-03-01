- Aperçu
ODC: Oil-Dri Corporation Of America
Le taux de change de ODC a changé de -1.27% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 60.34 et à un maximum de 61.50.
Suivez la dynamique Oil-Dri Corporation Of America. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
ODC Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action ODC aujourd'hui ?
L'action Oil-Dri Corporation Of America est cotée à 60.68 aujourd'hui. Elle se négocie dans 60.34 - 61.50, a clôturé hier à 61.46 et son volume d'échange a atteint 48. Le graphique en temps réel du cours de ODC présente ces mises à jour.
L'action Oil-Dri Corporation Of America verse-t-elle des dividendes ?
Oil-Dri Corporation Of America est actuellement valorisé à 60.68. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 78.37% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de ODC.
Comment acheter des actions ODC ?
Vous pouvez acheter des actions Oil-Dri Corporation Of America au cours actuel de 60.68. Les ordres sont généralement placés à proximité de 60.68 ou de 60.98, le 48 et le -1.33% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de ODC sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action ODC ?
Investir dans Oil-Dri Corporation Of America implique de prendre en compte la fourchette annuelle 33.46 - 69.76 et le prix actuel 60.68. Beaucoup comparent 1.12% et 45.34% avant de passer des ordres à 60.68 ou 60.98. Consultez le graphique du cours de ODC en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Oil-Dri Corp Of America ?
Le cours le plus élevé de Oil-Dri Corp Of America l'année dernière était 69.76. Au cours de 33.46 - 69.76, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 61.46 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Oil-Dri Corporation Of America sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Oil-Dri Corp Of America ?
Le cours le plus bas de Oil-Dri Corp Of America (ODC) sur l'année a été 33.46. Sa comparaison avec 60.68 et 33.46 - 69.76 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de ODC sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action ODC a-t-elle été divisée ?
Oil-Dri Corporation Of America a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 61.46 et 78.37% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 61.46
- Ouverture
- 61.50
- Bid
- 60.68
- Ask
- 60.98
- Plus Bas
- 60.34
- Plus Haut
- 61.50
- Volume
- 48
- Changement quotidien
- -1.27%
- Changement Mensuel
- 1.12%
- Changement à 6 Mois
- 45.34%
- Changement Annuel
- 78.37%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- 4.651%