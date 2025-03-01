시세섹션
ODC: Oil-Dri Corporation Of America

60.68 USD 0.78 (1.27%)
부문: 기본 재료 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

ODC 환율이 오늘 -1.27%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 60.34이고 고가는 61.50이었습니다.

Oil-Dri Corporation Of America 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

자주 묻는 질문

오늘 ODC 주식의 가격은?

Oil-Dri Corporation Of America 주식은 당일 60.68에 가격이 책정되며 60.34 - 61.50 내에서 거래되고 어제의 종가는 61.46 였고 거래 볼륨은 48이었습니다. ODC의 라이브 가격 차트는 이러한 내용을 보여줍니다.

Oil-Dri Corporation Of America 주식이 배당금을 지불하는지 여부는?

Oil-Dri Corporation Of America은 현재 60.68로 가격이 매겨져 있습니다. 배당 정책은 회사에 따라 다릅니다. 투자자는 78.37% 및 USD를 지켜 봅니다. ODC의 움직임을 추적하려면 차트 라이브를 확인해 보세요.

ODC 주식을 매수하는 방법은?

Oil-Dri Corporation Of America의 주식을 현재 60.68의 가격으로 구입할 수 있습니다. 주문은 일반적으로 또는 60.98 근처로 접수되며 48 및 -1.33%는 시장의 활동을 보여줍니다. 오늘 라이브 차트에서 ODC의 업데이트를 확인해 보세요.

ODC 주식에 투자하는 방법은?

Oil-Dri Corporation Of America에 대한 투자시에는 연간 변동폭 33.46 - 69.76 및 현재 가격 60.68을 고려해야합니다. 많은 사람들이 또는 로 주문을 하기 전에 1.12% 및 45.34%를 비교합니다. ODC 가격 차트를 확인해 매일의 변동을 확인하세요.

Oil-Dri Corp Of America 주식 최고가는?

지난해 Oil-Dri Corp Of America의 최고가는 69.76였습니다. 33.46 - 69.76 내에서 주식은 현저하게 변동했으며 61.46와 비교하면 지지선을 확인하는데에 도움이됩니다. 라이브 차트를 사용하여 Oil-Dri Corporation Of America의 움직임을 살펴보세요.

Oil-Dri Corp Of America 최저가는?

연중 Oil-Dri Corp Of America (ODC)의 최저 가격은 33.46였습니다. 현재 60.68 및 33.46 - 69.76와 비교하여 잠재적인 장기 진입 지점을 확인합니다. ODC의 자세한 움직임은 차트 라이브에서 확인해 보세요.

ODC 주식의 분할은 언제였는지?

Oil-Dri Corporation Of America은 과거에 주식 분할을 거쳤습니다. 이러한 변경 사항은 기업의 조치 후 , 61.46 및 78.37%에서 볼 수 있습니다.

일일 변동 비율
60.34 61.50
년간 변동
33.46 69.76
이전 종가
61.46
시가
61.50
Bid
60.68
Ask
60.98
저가
60.34
고가
61.50
볼륨
48
일일 변동
-1.27%
월 변동
1.12%
6개월 변동
45.34%
년간 변동율
78.37%
