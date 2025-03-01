- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
ODC: Oil-Dri Corporation Of America
ODC 환율이 오늘 -1.27%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 60.34이고 고가는 61.50이었습니다.
Oil-Dri Corporation Of America 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ODC News
- 오일-드리, 분기별 현금 배당 발표…22년 연속 유지
- Oil-Dri declares quarterly cash dividends, maintains 22-year streak
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 17
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 3
- The Zacks Analyst Blog Highlights Broadcom, Berkshire Hathaway, Johnson & Johnson, Oil-Dri Corp. of America and Park Aerospace
- Top Analyst Reports for Broadcom, Berkshire Hathaway & Johnson & Johnson
- Oil-Dri Corporation appoints new VP of research & development
- Amlan International expands in Brazil with Boviz distribution deal
- Rare Stock Picks In June 2025 - From 26 Discerning Analysts
- Clorox Among 14 Dividend Growth Companies Announcing Annual Increases In July
- Oil-Dri director Chube sells $139k in stock
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 8
- Earnings call transcript: Oil-Dri’s Q3 2025 sees strong net income, dividend boost
- Oil-Dri shares rise as Q3 earnings beat previous year
- Oil-Dri Announces Highest Third Quarter Results on Record
- Oil-Dri announces 16% dividend increase for shareholders
- Oil-Dri: Consensus Is Missing The Inflection (NYSE:ODC)
- Caterpillar To Lead Dividend Increases In June As Lowe’s Boosted Payout At End Of May
- ODC stock soars to all-time high, reaching $50 milestone
- Oil-Dri Corporation of America: Strong Performance Justifies Continued Optimism (ODC)
- Oil-Dri Corporation of America (ODC) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Oil-Dri Of America (ODC) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of March 2
자주 묻는 질문
오늘 ODC 주식의 가격은?
Oil-Dri Corporation Of America 주식은 당일 60.68에 가격이 책정되며 60.34 - 61.50 내에서 거래되고 어제의 종가는 61.46 였고 거래 볼륨은 48이었습니다. ODC의 라이브 가격 차트는 이러한 내용을 보여줍니다.
Oil-Dri Corporation Of America 주식이 배당금을 지불하는지 여부는?
Oil-Dri Corporation Of America은 현재 60.68로 가격이 매겨져 있습니다. 배당 정책은 회사에 따라 다릅니다. 투자자는 78.37% 및 USD를 지켜 봅니다. ODC의 움직임을 추적하려면 차트 라이브를 확인해 보세요.
ODC 주식을 매수하는 방법은?
Oil-Dri Corporation Of America의 주식을 현재 60.68의 가격으로 구입할 수 있습니다. 주문은 일반적으로 또는 60.98 근처로 접수되며 48 및 -1.33%는 시장의 활동을 보여줍니다. 오늘 라이브 차트에서 ODC의 업데이트를 확인해 보세요.
ODC 주식에 투자하는 방법은?
Oil-Dri Corporation Of America에 대한 투자시에는 연간 변동폭 33.46 - 69.76 및 현재 가격 60.68을 고려해야합니다. 많은 사람들이 또는 로 주문을 하기 전에 1.12% 및 45.34%를 비교합니다. ODC 가격 차트를 확인해 매일의 변동을 확인하세요.
Oil-Dri Corp Of America 주식 최고가는?
지난해 Oil-Dri Corp Of America의 최고가는 69.76였습니다. 33.46 - 69.76 내에서 주식은 현저하게 변동했으며 61.46와 비교하면 지지선을 확인하는데에 도움이됩니다. 라이브 차트를 사용하여 Oil-Dri Corporation Of America의 움직임을 살펴보세요.
Oil-Dri Corp Of America 최저가는?
연중 Oil-Dri Corp Of America (ODC)의 최저 가격은 33.46였습니다. 현재 60.68 및 33.46 - 69.76와 비교하여 잠재적인 장기 진입 지점을 확인합니다. ODC의 자세한 움직임은 차트 라이브에서 확인해 보세요.
ODC 주식의 분할은 언제였는지?
Oil-Dri Corporation Of America은 과거에 주식 분할을 거쳤습니다. 이러한 변경 사항은 기업의 조치 후 , 61.46 및 78.37%에서 볼 수 있습니다.
- 이전 종가
- 61.46
- 시가
- 61.50
- Bid
- 60.68
- Ask
- 60.98
- 저가
- 60.34
- 고가
- 61.50
- 볼륨
- 48
- 일일 변동
- -1.27%
- 월 변동
- 1.12%
- 6개월 변동
- 45.34%
- 년간 변동율
- 78.37%
- 활동
-
- 예측값
- 훑어보기
- 활동
-
- 예측값
- 훑어보기
- 활동
-
- 예측값
- 훑어보기
- 활동
-
- 예측값
- 훑어보기
- 활동
-
- 예측값
- 훑어보기
- 활동
-
- 예측값
- 훑어보기
- 4.651%