O Núcleo do Índice de Vendas no Varejo - Mensal - (Core Retail Sales m/m) reflete a mudança nas vendas no varejo, no mês de relatórios em comparação com o anterior. O cálculo não inclui as vendas de automóveis, devido à alta volatilidade.

Seu cálculo leva em conta dois tipos de empresas de varejo: lojas com pontos de venda fixos e sem eles (através de catálogos eletrônicos e de papel de quiosques, vendas porta em porta, máquinas de venda automática, etc.).

O indicador é calculado por meio de uma pesquisa escrita com cerca de 12 000 varejistas de todas as formas e tamanhos em todo o país. A amostra é atualizada trimestralmente, para ter em conta as empresas emergentes e excluir as que fecharam.

O indicador é altamente sazonal, isto é, 20% de todas as vendas de varejo do país ocorre durante os feriados de Natal e Ano Novo. Por isso, os economistas interpretam a versão com ajuste sazonal do índice.

O indicador é amplamente utilizado por analistas ao avaliar as condições econômicas no país.

O Instituto de Análise Econômica dos Estados Unidos utiliza os dados no cálculo do PIB.

O Bureau of Labor Statistics utiliza os dados sobre as vendas no varejo no desenvolvimento de índices de preços ao consumidor.

O Federal Reserve usa este indicador para avaliar as compras do consumidor dentro da análise geral da atividade econômica no país.

Investidores usam os dados para avaliação da atividade de consumo.

A saída do relatório sobre as vendas no varejo pode ter um impacto sobre as cotações do dólar. O fato de as vendas ao varejo diminuírem significa que os consumidores reduziram o nível de custos. Isso pode levar a uma redução da atividade econômica no país e um impacto negativo sobre o dólar.

