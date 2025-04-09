Moedas / NULG
NULG: Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
99.49 USD 0.19 (0.19%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do NULG para hoje mudou para 0.19%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 98.99 e o mais alto foi 99.54.
Veja a dinâmica do par de moedas Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
98.99 99.54
Faixa anual
67.66 99.97
- Fechamento anterior
- 99.30
- Open
- 99.34
- Bid
- 99.49
- Ask
- 99.79
- Low
- 98.99
- High
- 99.54
- Volume
- 74
- Mudança diária
- 0.19%
- Mudança mensal
- 2.49%
- Mudança de 6 meses
- 27.58%
- Mudança anual
- 22.28%
21 setembro, domingo