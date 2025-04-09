Valute / NULG
NULG: Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
99.49 USD 0.19 (0.19%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio NULG ha avuto una variazione del 0.19% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 98.99 e ad un massimo di 99.54.
Segui le dinamiche di Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
NULG News
Intervallo Giornaliero
98.99 99.54
Intervallo Annuale
67.66 99.97
- Chiusura Precedente
- 99.30
- Apertura
- 99.34
- Bid
- 99.49
- Ask
- 99.79
- Minimo
- 98.99
- Massimo
- 99.54
- Volume
- 74
- Variazione giornaliera
- 0.19%
- Variazione Mensile
- 2.49%
- Variazione Semestrale
- 27.58%
- Variazione Annuale
- 22.28%
21 settembre, domenica