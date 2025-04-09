QuotazioniSezioni
NULG: Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF

99.49 USD 0.19 (0.19%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio NULG ha avuto una variazione del 0.19% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 98.99 e ad un massimo di 99.54.

Segui le dinamiche di Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
98.99 99.54
Intervallo Annuale
67.66 99.97
Chiusura Precedente
99.30
Apertura
99.34
Bid
99.49
Ask
99.79
Minimo
98.99
Massimo
99.54
Volume
74
Variazione giornaliera
0.19%
Variazione Mensile
2.49%
Variazione Semestrale
27.58%
Variazione Annuale
22.28%
