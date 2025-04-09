통화 / NULG
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
NULG: Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
99.49 USD 0.19 (0.19%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
NULG 환율이 오늘 0.19%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 98.99이고 고가는 99.54이었습니다.
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NULG News
- Is Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF (NULG) a Strong ETF Right Now?
- Is Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF (NULG) a Strong ETF Right Now?
- Equity Outlook: Applying Timeless Insights For Volatile Times Ahead
- NACP: ESG ETF Deserving More Attention (NYSEARCA:NACP)
- Separating Signal From Noise: Strategies For Equity Growth Investors
- JUST: ESG ETF Doing The Job, But Not The Best
- A Stock Picker's Guide: Global Equity Market Opportunities Across A Shifting Landscape
- NULG: Riskier Than Other ESG ETFs
일일 변동 비율
98.99 99.54
년간 변동
67.66 99.97
- 이전 종가
- 99.30
- 시가
- 99.34
- Bid
- 99.49
- Ask
- 99.79
- 저가
- 98.99
- 고가
- 99.54
- 볼륨
- 74
- 일일 변동
- 0.19%
- 월 변동
- 2.49%
- 6개월 변동
- 27.58%
- 년간 변동율
- 22.28%
21 9월, 일요일