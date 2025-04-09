通貨 / NULG
NULG: Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
99.49 USD 0.19 (0.19%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
NULGの今日の為替レートは、0.19%変化しました。日中、通貨は1あたり98.99の安値と99.54の高値で取引されました。
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
98.99 99.54
1年のレンジ
67.66 99.97
- 以前の終値
- 99.30
- 始値
- 99.34
- 買値
- 99.49
- 買値
- 99.79
- 安値
- 98.99
- 高値
- 99.54
- 出来高
- 74
- 1日の変化
- 0.19%
- 1ヶ月の変化
- 2.49%
- 6ヶ月の変化
- 27.58%
- 1年の変化
- 22.28%
21 9月, 日曜日