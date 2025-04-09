クォートセクション
通貨 / NULG
NULG: Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF

99.49 USD 0.19 (0.19%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

NULGの今日の為替レートは、0.19%変化しました。日中、通貨は1あたり98.99の安値と99.54の高値で取引されました。

Nuveen ESG Large-Cap Growth ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
98.99 99.54
1年のレンジ
67.66 99.97
以前の終値
99.30
始値
99.34
買値
99.49
買値
99.79
安値
98.99
高値
99.54
出来高
74
1日の変化
0.19%
1ヶ月の変化
2.49%
6ヶ月の変化
27.58%
1年の変化
22.28%
