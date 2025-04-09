货币 / NULG
NULG: Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
99.49 USD 0.19 (0.19%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日NULG汇率已更改0.19%。当日，交易品种以低点98.99和高点99.54进行交易。
关注Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
98.99 99.54
年范围
67.66 99.97
- 前一天收盘价
- 99.30
- 开盘价
- 99.34
- 卖价
- 99.49
- 买价
- 99.79
- 最低价
- 98.99
- 最高价
- 99.54
- 交易量
- 74
- 日变化
- 0.19%
- 月变化
- 2.49%
- 6个月变化
- 27.58%
- 年变化
- 22.28%
21 九月, 星期日