NULG: Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF

99.49 USD 0.19 (0.19%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日NULG汇率已更改0.19%。当日，交易品种以低点98.99和高点99.54进行交易。

关注Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

日范围
98.99 99.54
年范围
67.66 99.97
前一天收盘价
99.30
开盘价
99.34
卖价
99.49
买价
99.79
最低价
98.99
最高价
99.54
交易量
74
日变化
0.19%
月变化
2.49%
6个月变化
27.58%
年变化
22.28%
21 九月, 星期日