KurseKategorien
Währungen / NULG
Zurück zum Aktien

NULG: Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF

99.49 USD 0.19 (0.19%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von NULG hat sich für heute um 0.19% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 98.99 bis zu einem Hoch von 99.54 gehandelt.

Verfolgen Sie die Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

NULG News

Tagesspanne
98.99 99.54
Jahresspanne
67.66 99.97
Vorheriger Schlusskurs
99.30
Eröffnung
99.34
Bid
99.49
Ask
99.79
Tief
98.99
Hoch
99.54
Volumen
74
Tagesänderung
0.19%
Monatsänderung
2.49%
6-Monatsänderung
27.58%
Jahresänderung
22.28%
21 September, Sonntag