Währungen / NULG
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
NULG: Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
99.49 USD 0.19 (0.19%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von NULG hat sich für heute um 0.19% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 98.99 bis zu einem Hoch von 99.54 gehandelt.
Verfolgen Sie die Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NULG News
- Is Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF (NULG) a Strong ETF Right Now?
- Is Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF (NULG) a Strong ETF Right Now?
- Equity Outlook: Applying Timeless Insights For Volatile Times Ahead
- NACP: ESG ETF Deserving More Attention (NYSEARCA:NACP)
- Separating Signal From Noise: Strategies For Equity Growth Investors
- JUST: ESG ETF Doing The Job, But Not The Best
- A Stock Picker's Guide: Global Equity Market Opportunities Across A Shifting Landscape
- NULG: Riskier Than Other ESG ETFs
Tagesspanne
98.99 99.54
Jahresspanne
67.66 99.97
- Vorheriger Schlusskurs
- 99.30
- Eröffnung
- 99.34
- Bid
- 99.49
- Ask
- 99.79
- Tief
- 98.99
- Hoch
- 99.54
- Volumen
- 74
- Tagesänderung
- 0.19%
- Monatsänderung
- 2.49%
- 6-Monatsänderung
- 27.58%
- Jahresänderung
- 22.28%
21 September, Sonntag