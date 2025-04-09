КотировкиРазделы
NULG: Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF

99.49 USD 0.19 (0.19%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс NULG за сегодня изменился на 0.19%. При этом минимальная цена на торгах достигала 98.99, а максимальная — 99.54.

Следите за динамикой Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
98.99 99.54
Годовой диапазон
67.66 99.97
Предыдущее закрытие
99.30
Open
99.34
Bid
99.49
Ask
99.79
Low
98.99
High
99.54
Объем
74
Дневное изменение
0.19%
Месячное изменение
2.49%
6-месячное изменение
27.58%
Годовое изменение
22.28%
