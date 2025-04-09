FiyatlarBölümler
NULG: Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF

99.49 USD 0.19 (0.19%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

NULG fiyatı bugün 0.19% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 98.99 ve Yüksek fiyatı olarak 99.54 aralığında işlem gördü.

Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
98.99 99.54
Yıllık aralık
67.66 99.97
Önceki kapanış
99.30
Açılış
99.34
Satış
99.49
Alış
99.79
Düşük
98.99
Yüksek
99.54
Hacim
74
Günlük değişim
0.19%
Aylık değişim
2.49%
6 aylık değişim
27.58%
Yıllık değişim
22.28%
21 Eylül, Pazar