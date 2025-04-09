Dövizler / NULG
NULG: Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
99.49 USD 0.19 (0.19%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
NULG fiyatı bugün 0.19% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 98.99 ve Yüksek fiyatı olarak 99.54 aralığında işlem gördü.
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
98.99 99.54
Yıllık aralık
67.66 99.97
- Önceki kapanış
- 99.30
- Açılış
- 99.34
- Satış
- 99.49
- Alış
- 99.79
- Düşük
- 98.99
- Yüksek
- 99.54
- Hacim
- 74
- Günlük değişim
- 0.19%
- Aylık değişim
- 2.49%
- 6 aylık değişim
- 27.58%
- Yıllık değişim
- 22.28%
21 Eylül, Pazar