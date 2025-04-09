Devises / NULG
NULG: Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
99.49 USD 0.19 (0.19%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de NULG a changé de 0.19% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 98.99 et à un maximum de 99.54.
Suivez la dynamique Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
NULG Nouvelles
Range quotidien
98.99 99.54
Range Annuel
67.66 99.97
- Clôture Précédente
- 99.30
- Ouverture
- 99.34
- Bid
- 99.49
- Ask
- 99.79
- Plus Bas
- 98.99
- Plus Haut
- 99.54
- Volume
- 74
- Changement quotidien
- 0.19%
- Changement Mensuel
- 2.49%
- Changement à 6 Mois
- 27.58%
- Changement Annuel
- 22.28%
21 septembre, dimanche