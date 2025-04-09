CotationsSections
NULG
NULG: Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF

99.49 USD 0.19 (0.19%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de NULG a changé de 0.19% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 98.99 et à un maximum de 99.54.

Suivez la dynamique Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
98.99 99.54
Range Annuel
67.66 99.97
Clôture Précédente
99.30
Ouverture
99.34
Bid
99.49
Ask
99.79
Plus Bas
98.99
Plus Haut
99.54
Volume
74
Changement quotidien
0.19%
Changement Mensuel
2.49%
Changement à 6 Mois
27.58%
Changement Annuel
22.28%
