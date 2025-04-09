Divisas / NULG
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
NULG: Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
99.49 USD 0.19 (0.19%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de NULG de hoy ha cambiado un 0.19%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 98.99, mientras que el máximo ha alcanzado 99.54.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NULG News
- Is Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF (NULG) a Strong ETF Right Now?
- Is Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF (NULG) a Strong ETF Right Now?
- Equity Outlook: Applying Timeless Insights For Volatile Times Ahead
- NACP: ESG ETF Deserving More Attention (NYSEARCA:NACP)
- Separating Signal From Noise: Strategies For Equity Growth Investors
- JUST: ESG ETF Doing The Job, But Not The Best
- A Stock Picker's Guide: Global Equity Market Opportunities Across A Shifting Landscape
- NULG: Riskier Than Other ESG ETFs
Rango diario
98.99 99.54
Rango anual
67.66 99.97
- Cierres anteriores
- 99.30
- Open
- 99.34
- Bid
- 99.49
- Ask
- 99.79
- Low
- 98.99
- High
- 99.54
- Volumen
- 74
- Cambio diario
- 0.19%
- Cambio mensual
- 2.49%
- Cambio a 6 meses
- 27.58%
- Cambio anual
- 22.28%
21 septiembre, domingo