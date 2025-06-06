Moedas / MYRG
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
MYRG: MYR Group Inc
180.91 USD 3.88 (2.19%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do MYRG para hoje mudou para 2.19%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 177.95 e o mais alto foi 181.42.
Veja a dinâmica do par de moedas MYR Group Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MYRG Notícias
- MYR Group appoints Aurelie Richard to board of directors
- Is Algonquin Power & Utilities (AQN) Outperforming Other Utilities Stocks This Year?
- Macquarie Small Cap Core Fund Q2 2025 Commentary
- Columbia Acorn Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:ACRNX)
- This Parker-Hannifin Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Friday - Exodus Movement (AMEX:EXOD), ICU Medical (NASDAQ:ICUI)
- Jefferies starts MYR Group at “hold,” sees limited upside despite solid outlook
- Jefferies initiates MYR Group stock with Hold rating, $202 price target
- MYR Group Q2 2025 slides: Revenue hits $900M amid data center boom
- Is MYR Group (MYRG) Stock Outpacing Its Utilities Peers This Year?
- MYR Group stock price target raised to $210 by Stifel on T&D strength
- Earnings call transcript: MYR Group Q2 2025 EPS Beats Forecast, Stock Dips
- MYR Group (MYRG) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- MYR Group to Release Q2 Earnings: What's in Store for the Stock?
- Do Options Traders Know Something About MYRG Stock We Don't?
- Third Avenue Small-Cap Value Fund Q2 2025 Letter (TVSVX)
- Myr Group stock hits all-time high at 195.0 USD
- MYR Group stock reaches all-time high at 190.96 USD
- MYR Group secures $500 million design-build MSA with Xcel Energy
- MYR Group Q4 2024 slides: Strategic positioning amid revenue decline, Q1 rebound
- Myr Group stock hits all-time high at 188.73 USD
- MYR Group soars 79% following InvestingPro’s Fair Value analysis
- MYR Group: The Rally Looks Long In The Tooth (NASDAQ:MYRG)
- Myr Group stock hits 52-week high at 169.0 USD
- Goldman Sachs lowers MYR Group, raises MasTec
Faixa diária
177.95 181.42
Faixa anual
97.72 219.06
- Fechamento anterior
- 177.03
- Open
- 178.69
- Bid
- 180.91
- Ask
- 181.21
- Low
- 177.95
- High
- 181.42
- Volume
- 49
- Mudança diária
- 2.19%
- Mudança mensal
- -1.50%
- Mudança de 6 meses
- 61.60%
- Mudança anual
- 78.64%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh