CotationsSections
Devises / MYRG
Retour à Actions

MYRG: MYR Group Inc

178.85 USD 5.23 (2.84%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de MYRG a changé de -2.84% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 177.06 et à un maximum de 184.98.

Suivez la dynamique MYR Group Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MYRG Nouvelles

Range quotidien
177.06 184.98
Range Annuel
97.72 219.06
Clôture Précédente
184.08
Ouverture
184.98
Bid
178.85
Ask
179.15
Plus Bas
177.06
Plus Haut
184.98
Volume
934
Changement quotidien
-2.84%
Changement Mensuel
-2.62%
Changement à 6 Mois
59.76%
Changement Annuel
76.61%
20 septembre, samedi