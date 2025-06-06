Valute / MYRG
MYRG: MYR Group Inc
178.85 USD 5.23 (2.84%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio MYRG ha avuto una variazione del -2.84% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 177.06 e ad un massimo di 184.98.
Segui le dinamiche di MYR Group Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
177.06 184.98
Intervallo Annuale
97.72 219.06
- Chiusura Precedente
- 184.08
- Apertura
- 184.98
- Bid
- 178.85
- Ask
- 179.15
- Minimo
- 177.06
- Massimo
- 184.98
- Volume
- 934
- Variazione giornaliera
- -2.84%
- Variazione Mensile
- -2.62%
- Variazione Semestrale
- 59.76%
- Variazione Annuale
- 76.61%
20 settembre, sabato