FiyatlarBölümler
Dövizler / MYRG
Geri dön - Hisse senetleri

MYRG: MYR Group Inc

178.85 USD 5.23 (2.84%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

MYRG fiyatı bugün -2.84% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 177.06 ve Yüksek fiyatı olarak 184.98 aralığında işlem gördü.

MYR Group Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MYRG haberleri

Günlük aralık
177.06 184.98
Yıllık aralık
97.72 219.06
Önceki kapanış
184.08
Açılış
184.98
Satış
178.85
Alış
179.15
Düşük
177.06
Yüksek
184.98
Hacim
934
Günlük değişim
-2.84%
Aylık değişim
-2.62%
6 aylık değişim
59.76%
Yıllık değişim
76.61%
21 Eylül, Pazar