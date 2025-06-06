KurseKategorien
MYRG: MYR Group Inc

184.08 USD 7.05 (3.98%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von MYRG hat sich für heute um 3.98% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 177.95 bis zu einem Hoch von 186.17 gehandelt.

Verfolgen Sie die MYR Group Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
177.95 186.17
Jahresspanne
97.72 219.06
Vorheriger Schlusskurs
177.03
Eröffnung
178.69
Bid
184.08
Ask
184.38
Tief
177.95
Hoch
186.17
Volumen
386
Tagesänderung
3.98%
Monatsänderung
0.22%
6-Monatsänderung
64.43%
Jahresänderung
81.77%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K