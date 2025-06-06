Währungen / MYRG
MYRG: MYR Group Inc
184.08 USD 7.05 (3.98%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MYRG hat sich für heute um 3.98% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 177.95 bis zu einem Hoch von 186.17 gehandelt.
Verfolgen Sie die MYR Group Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
177.95 186.17
Jahresspanne
97.72 219.06
- Vorheriger Schlusskurs
- 177.03
- Eröffnung
- 178.69
- Bid
- 184.08
- Ask
- 184.38
- Tief
- 177.95
- Hoch
- 186.17
- Volumen
- 386
- Tagesänderung
- 3.98%
- Monatsänderung
- 0.22%
- 6-Monatsänderung
- 64.43%
- Jahresänderung
- 81.77%
