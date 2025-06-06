通貨 / MYRG
MYRG: MYR Group Inc
184.08 USD 7.05 (3.98%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
MYRGの今日の為替レートは、3.98%変化しました。日中、通貨は1あたり177.95の安値と186.17の高値で取引されました。
MYR Group Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
177.95 186.17
1年のレンジ
97.72 219.06
- 以前の終値
- 177.03
- 始値
- 178.69
- 買値
- 184.08
- 買値
- 184.38
- 安値
- 177.95
- 高値
- 186.17
- 出来高
- 386
- 1日の変化
- 3.98%
- 1ヶ月の変化
- 0.22%
- 6ヶ月の変化
- 64.43%
- 1年の変化
- 81.77%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K