通貨 / MYRG
MYRG: MYR Group Inc

184.08 USD 7.05 (3.98%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

MYRGの今日の為替レートは、3.98%変化しました。日中、通貨は1あたり177.95の安値と186.17の高値で取引されました。

MYR Group Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

1日のレンジ
177.95 186.17
1年のレンジ
97.72 219.06
以前の終値
177.03
始値
178.69
買値
184.08
買値
184.38
安値
177.95
高値
186.17
出来高
386
1日の変化
3.98%
1ヶ月の変化
0.22%
6ヶ月の変化
64.43%
1年の変化
81.77%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
