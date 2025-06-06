Divisas / MYRG
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
MYRG: MYR Group Inc
177.03 USD 1.19 (0.68%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de MYRG de hoy ha cambiado un 0.68%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 175.71, mientras que el máximo ha alcanzado 181.65.
Siga la dinámica de la pareja de divisas MYR Group Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MYRG News
- MYR Group appoints Aurelie Richard to board of directors
- Is Algonquin Power & Utilities (AQN) Outperforming Other Utilities Stocks This Year?
- Macquarie Small Cap Core Fund Q2 2025 Commentary
- Columbia Acorn Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:ACRNX)
- This Parker-Hannifin Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Friday - Exodus Movement (AMEX:EXOD), ICU Medical (NASDAQ:ICUI)
- Jefferies starts MYR Group at “hold,” sees limited upside despite solid outlook
- Jefferies initiates MYR Group stock with Hold rating, $202 price target
- MYR Group Q2 2025 slides: Revenue hits $900M amid data center boom
- Is MYR Group (MYRG) Stock Outpacing Its Utilities Peers This Year?
- MYR Group stock price target raised to $210 by Stifel on T&D strength
- Earnings call transcript: MYR Group Q2 2025 EPS Beats Forecast, Stock Dips
- MYR Group (MYRG) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- MYR Group to Release Q2 Earnings: What's in Store for the Stock?
- Do Options Traders Know Something About MYRG Stock We Don't?
- Third Avenue Small-Cap Value Fund Q2 2025 Letter (TVSVX)
- Myr Group stock hits all-time high at 195.0 USD
- MYR Group stock reaches all-time high at 190.96 USD
- MYR Group secures $500 million design-build MSA with Xcel Energy
- MYR Group Q4 2024 slides: Strategic positioning amid revenue decline, Q1 rebound
- Myr Group stock hits all-time high at 188.73 USD
- MYR Group soars 79% following InvestingPro’s Fair Value analysis
- MYR Group: The Rally Looks Long In The Tooth (NASDAQ:MYRG)
- Myr Group stock hits 52-week high at 169.0 USD
- Goldman Sachs lowers MYR Group, raises MasTec
Rango diario
175.71 181.65
Rango anual
97.72 219.06
- Cierres anteriores
- 175.84
- Open
- 176.71
- Bid
- 177.03
- Ask
- 177.33
- Low
- 175.71
- High
- 181.65
- Volumen
- 469
- Cambio diario
- 0.68%
- Cambio mensual
- -3.62%
- Cambio a 6 meses
- 58.13%
- Cambio anual
- 74.81%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B