CotizacionesSecciones
Divisas / MYRG
Volver a Acciones

MYRG: MYR Group Inc

177.03 USD 1.19 (0.68%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de MYRG de hoy ha cambiado un 0.68%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 175.71, mientras que el máximo ha alcanzado 181.65.

Siga la dinámica de la pareja de divisas MYR Group Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Gráfico a pantalla completa
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MYRG News

Rango diario
175.71 181.65
Rango anual
97.72 219.06
Cierres anteriores
175.84
Open
176.71
Bid
177.03
Ask
177.33
Low
175.71
High
181.65
Volumen
469
Cambio diario
0.68%
Cambio mensual
-3.62%
Cambio a 6 meses
58.13%
Cambio anual
74.81%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B